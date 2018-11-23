Первые два фрегата проекта 11356 для Индии построят в России за три года

Первые два фрегата проекта 11356 по контракту с Индией на четыре корабля будут построены в России за три года. Об этом сообщил журналистам в пятницу глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в кулуарах форума "Корея-Россия. Диалог по экономическому сотрудничеству", организованного ТАСС.

"У нас традиционный срок изготовления - 36 месяцев, надеюсь, что мы в него уложимся", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Россия и Индия подписали контракты на поставку четырех фрегатов проекта 11356. Сделка предполагает, что два фрегата будут построены в РФ на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", еще два будут создаваться на индийской судоверфи Goa Shipyard Limited.

Как пояснил ранее ТАСС источник, близкий к индийскому военно-промышленному комплексу, контракт на вторую пару фрегатов, которые будут строиться в Индии, "предусматривает передачу технологий".

Фрегаты проекта 11356 предназначены для нанесения ударов по надводным кораблям и подводным лодкам противника как в ближней, так и в океанской морской зонах, борьбы с воздушными целями как самостоятельно, так и в составе корабельного ордера. Фрегаты данного типа вооружены 100-миллиметровой артиллерийской установкой А-190, ракетными ударными и зенитными комплексами, в том числе "Калибр" и "Штиль", торпедным вооружением. На корабле может базироваться вертолет типа Ка-27 и его модификации. Водоизмещение корабля - 3620 т, длина - 124,8 м. Скорость полного хода - 30 уз, дальность плавания - 4850 миль.

ТАСС