Ростех создал мобильный суперкомпьютер

Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех разработал компактный мобильный суперкомпьютер. Вычислительный модуль размером 1,9х1,35х1 м позволяет достичь рекордной для таких размеров пиковой производительности в 2,2 Пфлопс и объема хранения данных до 2,2 Пбайт. При этом компьютер потребляет на 40% меньше электроэнергии, чем представленные на рынке решения.

Важным преимуществом нового суперкомпьютера является система погружного жидкостного охлаждения модулей, которая позволяет создавать мобильные вычислительные центры на базе обычных кузовов-контейнеров вне специально оборудованных помещений. Кроме того, уникальная система охлаждения отличается низким уровнем шума, пыле- и влагозащищенностью, а также пожаробезопасностью.

"Наш суперкомпьютер имеет самую широкую сферу применения, в том числе в космической отрасли. Например, он может использоваться для автоматического распознавания объектов при спутниковой съемке, моделирования космических летательных аппаратов и оценки состояния их бортовых систем. Разработка обладает модульным построением, оснащена уникальными системами поддержания работоспособности ‒ это позволяет создать мобильную вычислительную систему любой мощности, любого назначения в любой точке земного шара", ‒ сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Энергоэффективные суперкомпьютеры, созданные АО "Концерн "Вега" (входит в "Росэлектронику") и ИПС РАН им. А.К. Айламазяна, могут применяться для вычислений в области робототехники, искусственного интеллекта и технического зрения, нейронных сетей глубокого обучения, трехмерного предсказательного моделирования, обработки больших данных, создания цифровых двойников образцов продукции. Потенциальными потребителями новой разработки являются организации оборонно-промышленного комплекса, космической отрасли, технополисы, научно-исследовательские институты и учебные заведения.