Атомэнергомаш завершает изготовление первой котельной установки для заводов по переработке отходов в энергию

ПАО "ЗиО-Подольск" (входит в Машиностроительный дивизион Росатома – АО "Атомэнергомаш") завершает изготовление первой котельной установки для заводов по термической переработке отходов в энергию. В настоящее время изготовлено 90 процентов оборудования первого котла, а в целом объем выполненных работ по созданию котельного острова первого завода в Московской области составляет сегодня около 50 процентов.

Изготовление оборудования осуществляется по контрактам с дочерними компаниями ООО "РТ-Инвест" АГК-1 и АГК-2, реализующими проект "Энергия из отходов". Договоры предусматривают, в том числе, производство, поставку и установку двенадцати единиц котельного оборудования для четырех заводов в Московской области и двух единиц для завода в Республике Татарстан.

В объём поставки одного котла входит более 2500 тонн различного оборудования, что сравнимо, например, с максимальной взлетной массой шести самолетов типа Боинг 747-400. А всего для пяти заводов будет изготовлено более 35 тысяч тонн котельного оборудования - экономайзеры, пароперегреватели, трубопроводы, нагревательные элементы, металлоконструкции и др.

22 ноября производственную площадку посетили генеральный директор ООО "РТ-Инвест" Андрей Шипелов и генеральный директор АО "Атомэнергомаш" Андрей Никипелов. Они обсудили текущее исполнение контрактов, осмотрели производственные линии и готовое котельное оборудование.

"Мы придаем большое значение этому проекту и рассматриваем его, в том числе, как наш вклад в решение экологических проблем, связанных с утилизацией мусора в регионах страны. Особое внимание в ходе производства уделяется качеству производимого оборудования. Наши возможности позволяют проводить любые контрольные операции: рентнгенконтроль, дефектоскопия, ультразвуковая диагностика и другие. В совокупности с нашими компетенциями и опытом это гарантирует выпуск надежного оборудования для безопасной и экологичной работы строящихся заводов", - отметил генеральный директор АО "Атомэнергомаш" Андрей Никипелов.

"Первый важный момент - это локализация производства. Из 150 миллиардов рублей инвестиций в строительство заводов по термической переработке отходов в энергию - более 21 миллиарда мы вкладываем в производство по контракту с "Атомэнергомашем". Второй момент - выбор в пользу российского атомного машиностроения. Качество работы наших специалистов признано в атомной энергетике более чем в 40 странах мира, куда идут поставки продукции. Она ни в чем не уступает зарубежным аналогам, а во многом их превосходит. И третье - это управление рисками. Завод находится вблизи наших предприятий в Московской области. Мы можем хоть каждый день проверять этапы производства", - сказал генеральный директор ООО "РТ-Инвест" Андрей Шипелов.

Для обеспечения высокого качества изделий в ноябре на предприятии была запущена в работу линия наплавки специального слоя на элементы котельного оборудования – газоплотные панели. Она работает по уникальной в России технологии Сold Metal Transfer - "холодный перенос металла" (СМТ), что обеспечивает высокое качества и производительность готовой продукции. Технология запатентована австрийской компанией и в настоящее время в России не имеет аналогов. В результате работы данного оборудования на газоплотные панели наносится специальный никелевый сплав, обеспечивающий защиту котельного оборудования от химической коррозии при высоких температурах, которым оно будет подвергаться в процессе работы.

Заводы по переработке отходов строятся по технологии японско-швейцарской компании Hitachi Zosen INOVA. Это одна из самых референтных на текущий момент технологий в Европе с жесткими требованиями к экологическим параметрам работы оборудования. Завод "ЗиО-Подольск" - один из крупнейших изготовителей подобного оборудования в стране. Предприятие уже имеет опыт производства для соответствующих объектов. В частности, в девяностых и нулевых годах на нем были спроектированы и изготовлены котельные установки для заводов в Германии и России. Представители Hitachi Zosen INOVA регулярно посещают предприятие и принимают участие в контрольных операциях в ходе изготовления оборудования.

Справочно:

Технология переработки отходов Hitachi Zosen INOVA предусматривает полное разложение вредных веществ на молекулы, включая органические загрязнители, что позволяет минимизировать количество вредных веществ уже на выходе из котла. В дальнейшем высокотехнологичная трёхступенчатая система обеспечивает очистку дымовых газов, благодаря которой воздух на выходе из трубы соответствует самым строгим экологическим стандартам, что, как показывает европейский опыт, дает возможность строить такие объекты в непосредственной близости от жилой застройки.

Конструктивные особенности объекта таковы, что они не позволяют осуществить выбросы в атмосферу дымовых газов, не прошедших полный цикл очистки.

Автоматизированная система управления осуществляет непрерывный контроль выбросов. В настоящее время только в Швейцарии по данной технологии построено и работает порядка 30 заводов. Термическая переработка отходов в энергию на основе технологии сжигания на колосниковой решетке, согласно российскому отраслевому классификатору, относится к "Наилучшим доступным технологиям".