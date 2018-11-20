ГК "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" - участник форума "Антиконтрафакт-2018"

На минувшей неделе ГК "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" в рамках тесного сотрудничества с проектом "Кабель без опасности" и ассоциацией "Честная позиция" приняла участие в VI Международном форуме "Антиконтрафакт-2018, который проходил в Москве в период с 19 по 21 ноября.

В течение шести лет работы форум объединяет на своей площадке представителей министерств и ведомств государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), глав крупных компаний и организаций, ведущих международных экспертов, представителей научных и общественных организаций. Их взаимодействие на форуме нацелено на всестороннее решение проблем защиты товарных рынков от нелегального оборота промышленной продукции, в том числе контрафактной и фальсифицированной, а также обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности.

Организаторы форума "Антиконтрафакт-2018": Правительство РФ, Евразийская экономическая комиссия, Минпромторг России, Международная ассоциация "Антиконтрафакт".

Главной целью "ФОРУМ ЭЛЕКТРО", как участника форума, прежде всего, является обсуждение проблем незаконного оборота электротехнической продукции. Вместе с другими крупными компаниями и предприятиями "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" провели глубокий анализ ситуации на электротехническом рынке, организовали конструктивный диалог с партнёрами, искали и предлагали пути решения данной проблемы.

Только благодаря совместной интеграции и кооперации в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Группа Компаний "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" может и дальше успешно бороться с формированием "грязных" рыночных отношений и в итоге решить задачу по насыщению российского рынка качественными и востребованными товарами.