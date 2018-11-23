МОЭСК повышает надежность электроснабжения международного аэропорта "Шереметьево"

Энергетики ПАО "МОЭСК" (входит в группу компаний "Россети") включили в работу две кабельные линии (КЛ) 110 кВ "Аэропорт-Долгопрудная 1.2". Строительство линий велось в рамках инвестиционной программы компании.

Директор Северных электрических сетей – филиала ПАО "МОЭСК" Алексей Иржак отмечает, что новые кабельные линии, как дополнительный источник питания, повысят надежность электроснабжения международного аэропорта "Шереметьево" и городского округа Долгопрудный. Обеспечив межсистемные перетоки мощности с подстанций 220кВ "Уча" и 220кВ "Старбеево", кабельные линии также разгрузят сеть 110 кВ и откроют новые возможности для присоединения новых потребителей к электрическим сетям.

Трасса линий протяженностью 5,8 км проходит по территории Химкинского и Долгопрудненского городских округов, пересекая две водные преграды - канал им. Москвы и реку Клязьма. Максимальная ширина перехода через канал им. Москвы составляет более 100 метров.

Методом горизонтально направленного бурения (ГНБ) на всем протяжении трассы было построено 14 закрытых переходов через автомобильные дороги и водные препятствия. Общая протяженность скважин, построенных методом ГНБ, превысила 4 км. Применение бестраншейного строительства позволило сохранить природный ландшафт и экологический баланс в местах проведения работ, исключило техногенное воздействие на флору и фауну.