Маржинальный доход Пензенской ТЭЦ-1 за год увеличится на 10 млн рублей

Пензенская ТЭЦ-1 Мордовского филиала Т Плюс увеличит свой маржинальный доход 10 млн рублей за счет оптимизации работающего оборудования в осенне-зимний период. В настоящее время нагрузку станции несут два наиболее экономичных энергоблока.

Ранее, до начала отопительного периода, энергетикам приходилось дополнительно включать еще часть оборудования типа 90 ата. В результате проведенных летом двух мероприятий эта необходимость отпала.

"Мы перевели теплоснабжение направления "Жилгородок" с отдельной бойлерной установки на индивидуальный тепловой пункт, запитанный от общестанционной схемы сетевой воды, а также перешли с парового на водоводяной подогреватель в схеме подготовки подпиточной воды", - пояснил технический директор Пензенской ТЭЦ-1 Сергей Мишанин.

Выполнение этих двух условий дало возможность не задействовать в зимний период тип оборудования 90 ата. Это позволило снизить расход газа для выработки электроэнергии и увеличить маржинальный доход филиала "Мордовский" на 10 миллионов рублей в год.