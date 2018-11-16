Алюминиевая Ассоциация продемонстрировала преимущества современной алюминиевой проводки

Алюминиевая Ассоциация и ГК "Москабельмет" провели информационный пресс-тур на тему "Перспективы алюминиевой проводки". В мероприятии приняли участие федеральные СМИ, специализированные отраслевые СМИ, ведущие блогеры, а также эксперты алюминиевой и кабельно-проводниковой промышленности.

Основной темой тура стала презентация современной проводки с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава 8-й серии. Данный сплав разработан отечественными специалистами ОК РУСАЛ и предназначен, в том числе для использования в строительстве жилищных объектов. В рамках тура были представлены преимущественные характеристики алюминиевого кабеля, такие как улучшенные свойства по пластичности и более высокая устойчивость алюминиевой оболочки к электрохимической коррозии и блуждающим токам. Как было отмечено в ходе презентации, новые кабели полностью соответствуют кабелям с медными жилами, в том числе по пожарным характеристикам – об этом свидетельствуют соответствующие сертификаты. Благодаря использованию современных изоляционных материалов риск возникновения пожаров полностью исключен. Пожаробезопасность повышает и тот факт, что на рынке отсутствует контрафактный алюминиевый кабель – на текущий момент на рынке высокая доля контрафактного медного кабеля и использование кабелей с жилами из сплава 8 серии исключает уменьшение диаметра жилы, а следовательно перегрева и потенциального возгорания.

Немаловажное преимущество алюминиевого кабеля заключается и в его меньшей стоимости – при использовании кабелей со сплавом 8 серии в строительстве одного дома высотой 27 этажей строительные компании получают экономию до 6 млн. руб.

В рамках пресс-тура была также организована экскурсия на производства "Москабель-ЦветМет" и "Завод Москабель", в ходе которой участникам была продемонстрирована полная цепочка создания кабеля – от производства токопроводящих жил из катанки алюминиевого сплава до наложения изоляционного покрытия. В мероприятии приняли участие Генеральный директор ГК "Москабельмет" Павел Моряков, Генеральный директор Проектного института №2 корпорации "Главстрой" Андрей Клюев, Генеральный директор медиахолдинга "РусКабель" Александр Гусев, руководитель группы проектов по развитию потребления в энергетике и кабельной промышленности ОК РУСАЛ Илья Куликов.