БСЗ купит одну из самых старых ТЭЦ в Пермском крае

Березниковский содовый завод (БСЗ), входящий в состав "Башхима", крупнейшего в России производителя соды, вынужден купить у "Т Плюс" устаревшую ТЭЦ, чтобы не остаться без тепла. По данным “Ъ”, сумма сделки составит около 144 млн руб., она может быть закрыта до конца года. Источники “Ъ” полагают, что БСЗ также придется инвестировать в модернизацию электростанции, построенной в 1931 году.

БСЗ (входит в "Башхим") планирует купить у "Т Плюс" обеспечивающую завод паром ТЭЦ-4, говорится в отчете компании за первый квартал. Электростанция установленной мощностью 29,2 МВт по электроэнергии и 276,4 Гкал/ч по теплу является единственным источником теплоэнергии для предприятия. "Т Плюс" в ноябре 2017 года сообщила БСЗ, что собирается вывести ТЭЦ из эксплуатации с 1 января 2019 года. И так как максимальный срок продления вывода из эксплуатации составляет три года, БСЗ пришлось искать альтернативные варианты обеспечения теплоэнергией. В частности, компания могла купить эту ТЭЦ у "Т Плюс" или построить собственную станцию. В пятницу в БСЗ и "Башсоде" получить комментарии не удалось. "Интерфаксу" в БСЗ сообщили, что вопрос о покупке ТЭЦ-4 вынесен на рассмотрение совета директоров.

В "Т Плюс" “Ъ” пояснили, что на данный момент сделка по Березниковской ТЭЦ-4 получила все необходимые одобрения и компания рассчитывает до конца года передать актив новому собственнику. "Объединение производственных контуров теплоцентрали и завода принесет градообразующему предприятию синергетический эффект. Станция не несет нагрузку жилого фонда, поэтому смена владельца не скажется на ходе отопительного сезона в Березниках. Сотрудники продолжат работу на станции",— уточнили в компании. Сумма сделки, по данным источников “Ъ”, может составить 144 млн руб.

"Т Плюс" не в первый раз передает свои возрастные активы потребителям или иным инвесторам. Так, в начале года энергокомпания сдала в аренду Новочебоксарскую ТЭЦ местному "Химпрому" (также подконтролен структурам Виктора Вексельберга), а также продала Кизеловскую ГРЭС (23,6 МВт) и Сарапульскую ТЭЦ (10 МВт) бизнесмену Алексею Колеснику для энергоснабжения дата-центров.

ТЭЦ-4, построенная в 1931 году, сейчас является самым старым активом "Т Плюс" в регионе. "Из четырех котлов работают только два, капремонт давно не проводился, ресурс они выработали",— говорит источник “Ъ” среди пермских энергетиков. Но, поясняет он, станция поставляет БСЗ необходимый заводу пар с давлением 4 атмосферы. При этом у предприятия есть своя котельная, которая выпускает пар с давлением 16 атмосфер, но ее мощности не хватает для нужд завода, отмечает собеседник “Ъ”. Он добавляет, что БСЗ придется сделать значительные инвестиции в модернизацию ТЭЦ, а также в снижение потерь в сетях (котельная находится в 3 км от завода), их окупаемость под вопросом. Председатель совета директоров ООО "Сода-Хлорат" (расположено на одной площадке с БСЗ) Марина Медведева сообщила, что предприятие не будет покупать котельную, поскольку считает покупку невыгодной.

Но у БСЗ нет выбора, поскольку компания намерена увеличить производство с текущего уровня 600 тыс. тонн соды в год, чтобы компенсировать снижение объемов выпуска на башкирском заводе "Башсоды", вызванное истощением ресурсной базы.

Коммерсант