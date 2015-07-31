Конференция "Padanaplast. Инновационные разработки и многолетний опыт в области безгалогенных компаундов. Защита кабеля от грызунов и насекомых с помощью добавок Aversion Technologies"

13 ноября 2018 года в Москве состоялась очередная, 5-я по счету конференция на заданную тематику, организатором которой выступила компания "Интернешнл Пластик Гайд", при участии ведущих представителей зарубежных компаний-партнеров Padanaplast, Aversion Technologies. На технической конференции собралось более 45 представителей кабельных заводов и предприятий (руководители, технологи, специалисты кабельной промышленности) из разных городов и регионов РФ.

В ходе научных докладов участники мероприятия были ознакомлены с уникальными для отечественного рынка термопластичными силанольносшиваемыми трудногорючими безгалогеновыми компаундами, а также компаундами на основе эластомеров для производства проводов и кабелей, которые широко и универсально используются в нефтедобыче и ее транспортировке, судостроении, в железнодорожной сфере, автомобилестроении, а также в сантехнических системах, системах отопления/охлаждения, транспортировке химических продуктов, альтернативных источниках энергии, сигнальных и контрольных кабелях и т.д.

Polidan® T, Polidan® EC, Cogegum® GFR, Cogegum® AFR, Polidiemme® G. Основные преимущества данных компаундов для кабелей и проводов в зависимости от серии: различные температуры эксплуатации (от -70°C до -125°С), возможность переработки на ПВХ экструдерах без замены шнека, бензомаслостойкость, высокая эластичность/гибкость, стойкость к химическим средам, соответствие к требованиям RoHS,

Подробно, с учетом поступающих запросов и актуальных интересов, были изложены рекомендации по переработке безгалогенных компаундов, основанные на многолетнем опыте компании Padanaplast. Представители кабельных заводов смогли лично задать интересующие вопросы зарубежным техническим специалистам по презентуемой ими продукции, ее эксплуатации, развитию кабельной индустрии, высказать свои пожелания на будущее касательно всевозможных технических нюансов и экологической составляющей.

Инновационную разработку представил на конференции Xavier Sola, директор представительства Aversion Technologies в Европе. Исходя из эксплуатационных требований, с учетом современных мировых технических потребностей (как профессиональных, так и бытовых) были разработаны концентраты репеллентов для лучшей защиты оболочки кабеля от грызунов и насекомых. Тематика доклада вызвала бурную реакцию со стороны зала. И это вполне обоснованно, сохранность экономической составляющей в производстве/эксплуатации кабельной продукции сбалансирована минимальным расходом концентрата репеллента.

В завершении информационно-научной части конференции выступил с докладом Эдуард Замыслов, технический директор ООО "Интернешнл Пластик Гайд". Тематикой его выступления были особенности окрашивания силанольно-сшиваемых безгалогенных компаундов. Также Эдуард Замыслов презентовал специальные красители PROVODBATCH для окрашивания безгалогенных компаундов от компании PW Hall Limited по заказу компании ООО "Интернешнл Пластик Гайд".

В заключительной части состоялись круглые столы, где все участники в дружеской обстановке смогли пообщаться с докладчиками и представителями компании-организатора. Прошедшая конференция для представителей кабельной промышленности в очередной раз подтвердила актуальность вопросов по данному направлению, чему способствовала, как активность желающих посетить мероприятие, так и обратная связь по рассмотренным темам/презентациям/техническим докладам. Благодаря участникам мероприятия, компанией Интернешнл Пластик Гайд были намечены направления для следующих научно-технических мероприятий, двери которых всегда открыты для всех специалистов кабельной отрасли.

Медиахолдинг "РусКабель" выступил информационным партнером мероприятия.