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Инвестиции (проекты)

Ростовская область намерена выделить 3,3 млрд рублей на ремонт дорог по нацпроекту

Ростовская область намерена выделить 3,3 млрд рублей на ремонт дорог по нацпроекту

27 ноября 2018, 14:46
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ
Отрасль: Транспорт Строительство 

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Власти Ростовской области в 2019 году планируют направить 3,3 млрд рублей на ремонт дорог в трех городских агломерациях в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", сообщил ТАСС губернатор региона Василий Голубев.

"В 2019 году планируем направить в рамках проекта "Безопасные и качественные автодороги" 3,3 млрд рублей", - сказал Голубев.

Губернатор напомнил, что в 2018 году на реализацию проекта было направлено 1,6 млрд рублей. "За счет этого отремонтировано 85 дорожных объектов общей протяженностью 146 км, в результате чего доля дорог в нормативном состоянии выросла в Ростовской агломерации с 56% до 65%", - пояснил он.

В пресс-службе правительства региона отметили, что в 2019 году средства планируется направить на ремонт дорог Ростовской, Таганрогской и Шахтинской городских агломераций. "Перечень региональных и муниципальных автодорог сформирован по следующим параметрам: это основные транспортные артерии населенных пунктов, имеющие высокую социальную значимость (наличие объектов образования, здравоохранения, культуры), и эти дороги направляют транспортные потоки на трассы областного и федерального значения, также вошедшие в состав агломераций", - уточнили там.

В состав Ростовской агломерации вошло 11 муниципальных образований (общая протяженность дорог - 2 011,5 км). Вторая по протяженности - Шахтинская агломерация (1 102,2 км), включающая семь муниципальных образований. В Таганрогскую агломерацию включено три муниципальных образования (общая протяженность дорог - 501,6 км).

ТАСС

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