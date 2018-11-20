Ульяновские энергетики продолжают реализацию инвестиционной программы

Энергетики филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Ульяновские распределительные сети" обновляют оборудование на ключевых энергообъектах региона. Помимо полномасштабных реконструкций электросетевых объектов в рамках реализации инвестиционной программы сотрудники филиала проводят точечную замену отдельного электрооборудования. Так, энергетики меняют трансформаторы напряжения 35 кВ на крупных подстанциях 110 кВ "Свияга", "Большое Ногаткино", "Прибрежная", "Вешкайма", "Коптевка-Тяговая". Еще на четырех подстанциях смонтированы 12 трансформаторов тока, необходимых для учета передаваемой электроэнергии.

Важную роль для повышения надежности крупных энергообъектов энергетики отводят замене разрядников на ограничители перенапряжения, предназначенные для защиты оборудования систем электроснабжения от коммутационных и грозовых перенапряжений. На восьми подстанциях уже установлены 32 единицы оборудования. Ограничители перенапряжения в отличие от разрядников имеют неограниченное число срабатываний, за счет чего характеризуются высокой износостойкостью и надежностью.

С целью повышения качества диспетчерской связи, передачи данных автоматизированных систем, организации работы систем релейной защиты и автоматики на высоковольтных подстанциях филиала "Ульяновские РС" производят замену конденсаторов связи – устройств присоединения, предназначенных для передачи высокочастотного сигнала от передатчика в ЛЭП и от ЛЭП к приёмнику.

Также в 2018 году замене подлежат 40 силовых трансформаторов на КТП 0,6-10кВ на трансформаторы типа ТМГ. Новые трансформаторы изготавливаются в герметичном исполнении, исключающем контакт трансформаторного масла с окружающей средой, а, следовательно, его окисление и увлажнение. Трансформаторное масло не меняет своих свойств в течение всего срока службы оборудования, сохраняет высокую электрическую прочность изоляции трансформаторов, за счет чего значительно упрощается процесс их эксплуатации и технического обслуживания. Кроме того, повышается безопасность объекта, так как для локализации последствий аварий, связанных с повреждением трансформатора, баки трансформаторов серий ТМГ оснащаются специальными предохранительными устройствами, срабатывающими при резком увеличении избыточного давления.

Замена единичного оборудования позволит повысить надежность более чем 20 высоковольтных и 40 трансформаторных подстанций по всей области, усовершенствовать систему учета передаваемой электроэнергии, а также повысить качество передачи информации, в том числе о состоянии электрооборудования, режимах работы и технологических нарушениях в сетях.