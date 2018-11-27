В России построят новые корабли для научного флота

Новые научные корабли будут построены в России с целью модернизации отечественного исследовательского флота, сообщил во вторник министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

Ранее российские ученые неоднократно говорили о необходимости развития отечественного научного флота для новых исследований Мирового океана.

"Мы понимаем, что морские исследования очень многофакторные — это и вопросы биологии, это вопросы и минеральных ресурсов, вопросы питания и так далее. Поэтому планируется модернизация научного флота и создание новых кораблей. Мы считаем, что это очень серьезное конкурентное преимущество России в плане науки", — сказал Котюков на форуме в Финансовом университете.

Как писала в начале ноября газета "Коммерсант", российский научный флот, состояние которого в минувшем году оценивалось как катастрофическое, может, наконец, получить два новых научно-исследовательских судна. В 2019–2024 годах на эти цели из бюджета может быть выделено 28 миллиардов рублей.

РИА Новости