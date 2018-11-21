МФЭС: Компания "Энергомера" представит новейшие разработки в области учета электроэнергии

ПАО "Россети" выступает за развитие энергетической отрасли и ежегодно собирает представителей крупнейших брендов России и Европы, что позволяет им обмениваться опытом и совершенствовать свои технологии.

Международный форум "Электрические сети" – это беспрецедентное событие в электроэнергетической отрасли, призванное объединить на одной площадке мировых и российских лидеров, представителей ведущих энергетических компаний и всех, кто заинтересован в инновационном развитии отрасли. Мероприятие является отличной площадкой для конструктивного и плодотворного взаимодействия представителей всех направлений электроэнергетики.

Форум и проходящая в рамках его работы выставка, с каждым годом собирают все больше участников, став полноценной площадкой для важных встреч и общения ведущих игроков электротехнического рынка.

Традиционно АО "Энергомера" участвует в выставке и в этом году представит новейшие разработки в области учета электроэнергии.

Smart Metering – простые решения сложных задач. Технические средства ТМ "Энергомера" для АИИСКУЭ Smart Metering позволяют строить системы не только для учета электроэнергии, но и для комплексного учета энергоресурсов: воды, тепла, газа и пр.

Split-технологии – приборы учета с расщепленной архитектурой. Конструктивно счетчики разделены на две части: измерительный блок и выносное индикаторное устройство, что позволяет дистанционно считывать данные с измерительного блока по цифровому каналу связи PLC.

СПОДЭС (спецификация протокола обмена данными электронных счетчиков) – серия с совершенно новым каналом связи PLC OFDM G3, осуществляющим стабильный экспорт информации при любых условиях. Кроме того, приборы учета линейки СПОДЭС оснащены системой защиты от обрыва фаз и нулевых проводов, позволяют потребителям удаленно управлять нагрузкой, а также позволяют измерять параметры качества электроэнергии по классу S.

Реклоузер – автоматическое секционирование линий электропередач, с возможностью интеграции в автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) функция учета электроэнергии. Стоит отметить удобство замены трансформаторов, доступность и простоту технического обслуживания и утепленный корпус.

ПКУ 6 (10) кВ – пункты коммерческого учета электроэнергии с возможностью интеграции с АСКУЭ на компонентах "Энергомера", использования комбинированных высоковольтных преобразователей тока и напряжения на основе пояса Роговского.

КТП (25-2500 кВА) – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа отличается простотой монтажа, легкостью транспортировки, а также защитой от несанкционированного доступа.

Посетить выставочную экспозицию, познакомиться с новинками и обсудить перспективы совместного развития можно будет с 4 по 7 ноября по адресу: г. Москва, ВДНХ, 75-ый павильон, зал А, стенд А17.