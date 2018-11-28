Подведены итоги работ по продлению срока эксплуатации Армянской АЭС в 2018 году

27 ноября состоялся визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Армении Сергея Копыркина и исполняющий обязанности министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Республики Армения Гарегина Баграмяна на Армянскую атомную электростанцию (ААЭС) для ознакомления с ходом реализации проекта по модернизации и продлению срока эксплуатации АЭС.

"Россию и Армению исторически связывают особые, союзнические отношения. В советское время силами российских и армянских специалистов была построена уникальная по своей технологии Армянская АЭС. За свою историю станция прошла через горнило катастрофического по своим масштабам землетрясения, выстояла в кризисные для Армении годы, став символом взаимной поддержки, делового сотрудничества и тесных связей, которые роднят Россию и Армению. За последние годы, благодаря умелой и слаженной работе армянских и российских специалистов, на станции проведен огромный объем работы. Стороны выполняют свои обязательства. Ход модернизации АЭС находится под особым контролем со стороны Генерального директора Госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачёва", - сказал Сергей Копыркин.

Генеральным подрядчиком работ по модернизации и продлению срока эксплуатации ААЭС является АО "Русатом Сервис", входящее в электроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом". У компании большой практический опыт реализации аналогичных задач: Росатом уже продлил эксплуатацию 10 блоков в России и за рубежом, но в случае с Арменией речь идет, по сути, о полномасштабной модернизации станции. При этом задача решается в достаточно сжатые сроки.

Во время визита гости посетили турбинный цех станции. Генеральный директор АО "Русатом Сервис" Евгений Сальков рассказал о результатах работ в ходе проекта: "За последние несколько лет на станции проведен огромной объем работы - продлены сроки эксплуатации более 2500 единиц специализированных компонентов, систем и конструкций, осуществлены поставки тяжеловесного и крупногабаритного оборудования. В общей сложности поставлено более 70 железнодорожных вагонов оборудования. Только за этот год на станцию поставлены сепараторы-пароперегреватели, модули конденсаторов, турбины, турбогенераторы, токопроводы и трансформаторы. Были модернизированы основные узлы турбинного цеха, проложены километры кабелей, демонтировано и установлено вновь более 1000 тонн оборудования. Для обеспечения транспортировки этих тяжеловесных грузов по запросу Госкорпорации "Росатом" компания АО "ЮКЖД" в кратчайшие сроки выполнила ремонт железнодорожных путей от станции Армавир до Армянской АЭС".

Генеральный директор станции Мовсес Варданян прокомментировал значимость этих работ для станции: "Предыдущее оборудование за 30 лет эксплуатации ААЭС морально и физически износилось. Его было жизненно важно заменить, чтобы станция продолжила работу. Технические показатели нового оборудования по эффективности и надежности будут существенно выше прежних. Работы ведутся в очень плотном графике и часто в экстремальных условиях. В пиковые месяцы на площадке вместе с нами работало порядка 400 российских специалистов. Работы шли в круглосуточном режиме, несмотря на 40-градусную жару в летние месяцы. Я рад отметить, что наш совместный проект уже набрал хорошую динамику и есть очевидные результаты - в этом году специализированные организации подтвердили возможность эксплуатации реакторной установки ААЭС до 2026 года".

Во время визита на станцию Сергей Копыркин и Евгений Сальков вручили памятные награды 12 сотрудникам ААЭС, которые внесли наибольший вклад в реализацию проекта по продлению срока эксплуатации станции.

Стратегическое значение АЭС для страны отметил также Гарегин Баграмян: "Обеспечение населения страны и ее экономики электричеством по приемлемым тарифам является для Армении вопросом энергетической и экономической безопасности, залогом нашего стабильного развития. Атомная энергетика всегда была для нас в приоритете, и именно поэтому было принято стратегическое решение продлить работу станции. Мы надеемся, что наше сотрудничество с Россией в данной сфере будет продолжаться, так как атомная энергетика дает стране новые гарантии, стимулы и векторы для развития".

Во время визита посол, и.о. министра и руководство станции также затронули вопросы сотрудничества России и Армении в гуманитарной сфере и подготовке кадров для атомной энергетики. В этом году четыре представителя от ААЭС, министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Республики Армения и ЗАО "Арматом" успешно прошли собеседования для зачисления по квоте Росатома в магистратуру НИЯУ МИФИ. Также, по итогам ежегодной олимпиады по физике и математике среди старшеклассников Армении, победители и призеры получают льготы при поступлении и возможность бесплатного обучения в ведущих технических вузах РФ.

Подводя итоги визита, Сергей Копыркин поблагодарил Гарегина Баграмяна, а также руководство станции за радушие и гостеприимство и отметил: "Однако мы должны реалистично смотреть вперед. В 2019-2020 гг. объем и сложность работ на площадке возрастут по сравнению с этим годом. Нам предстоит многое сделать. Среди основных работ на площадке – модернизация систем безопасности станции, основного оборудования и т.д. Убежден, что совместными усилиями армянских и российских специалистов со всеми стоящими перед нами задачами мы справимся. Особо подчеркну – этот проект является основой для укрепления двустороннего сотрудничества на много лет вперед. Недавно достигнуты договоренности о создании специализированной совместной Рабочей группы по определению перспективных проектов дальнейшего сотрудничества в области атомной генерации. Все это позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее. Для этого у нас есть все необходимое – политическая воля, необходимый технологический задел, ответственность и дисциплина. Нам историей, географией, судьбой предопределено работать вместе".