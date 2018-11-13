"Псковэнерго" обеспечило 1,6 МВт мощности свинокомплексу в Красногородском районе

За последний месяц филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" выполнил очередные четыре заявки Великолукского селекционно-генетического центра на электроснабжение свиноводческих площадок в Красногородском районе.

Это репродуктор "Саурово-1" и три площадки для откорма молодняка "Ильинское-1", "Ильинское-2" и Ильинское-3". В общей сложности, согласно заявке свинокомплекса, этим площадкам было обеспечено 1 580 кВт мощности от подстанции 110 кВ "Красногородск".

Для технологического присоединения энергопринимающих устройств ведущего предприятия агропромышленного комплекса региона в сетях заявителя были построены семь трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и без малого 5 км воздушных линий 10 кВ.

За последние пять лет филиал "Псковэнерго" обеспечил электроснабжение порядка 70 объектов Великолукского свиноводческого комплекса по всей области. Выполнение технических мероприятий по созданию внешних схем электроснабжения позволили обеспечить требуемые условия для работы лабораторий, репродукторов, площадок по доращиванию и откорму свиней, комбикормового завода с элеваторной группой, комплекса мясопереработки и торговых точек для реализации готовой мясной продукции.

В общей сложности развивающемуся сельскохозяйственному производству "Псковэнерго" предоставило почти 35 МВт мощности. По состоянию на сегодняшний день агрохолдинг входит в тройку крупнейших потребителей электроэнергии региона.

По данным отдела технологического присоединения, сейчас в работе специалистов "Псковэнерго" находятся еще 22 заявки от агрохолдинга на электроснабжение площадок в Усвятском, Невельском, Куньинском, Опочецком, Великолукском и Красногородском районе почти на 12 МВт.

Напомним, в 2014 году было подписано соглашение о взаимодействии между администрацией Псковской области и МРСК Северо-Запада по поддержке предприятий агропромышленного комплекса региона. В рамках его реализации предполагаются меры в части обеспечения электроснабжения местных сельхозпроизводителей.