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Мероприятия

СПЕЦКАБЕЛЬ совместно с НПП МЕТА провел обучающий семинар в Москве

СПЕЦКАБЕЛЬ совместно с НПП МЕТА провел обучающий семинар в Москве

28 ноября 2018, 15:29
Рубрика: Мероприятия
Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ, СЕМИНАР

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В ноябре 2018 года кабельный завод СПЕЦКАБЕЛЬ совместно с партнерами из НПП МЕТА (Санкт-Петербург) провел на своей территории бесплатный обучающий семинар, посвященный противопожарной безопасности.

Участники подробно изучили нормативно-правовые акты о требованиях к кабельным линиям систем противопожарной защиты. За эту часть семинара отвечал Андрей Александрович Варламкин, начальник сектора кабельных изделий и силового электрооборудования НИИ противопожарной обороны МЧС России.

Также кабельный завод "Спецкабель" сделал обзор новинок продукции, в частности, продемонстрировал кабели для промышленной автоматизации. Интерес гостей вызвали огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) нашего завода и вопросы изучения требований нормативно-правовых актов к ОКЛ.

НПП "Мета" на обучающем семинаре осветило такие темы, как требования нормативных документов к системам оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), проблематика подключения объектов к сетям оповещения ГО и ЧС, акустический расчет для проектирования СОУЭ. Представители предприятия рассказали о функциональных возможностях, особенностях проектирования систем речевого оповещения и громкоговорящей связи на базе собственного оборудования.

В завершение гости посетили производство "Спецкабеля" с экскурсией, получили дипломы и поучаствовали в лотерее.

Явка на мероприятие была высокой. Посетители отметили уровень организации, внимательный подход спикеров к теме противопожарной безопасности, а также выразили желание участвовать в подобных семинарах вновь.

Подробнее узнать о событиях, которые будут организованы нашим заводом в ближайшее время, можно, позвонив в главный офис в Москве: 8 (495) 134-2-134.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Кабельный завод "Спецкабель"

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