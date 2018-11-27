ЗАО "ЗЭТО" представит новые разработки на Международном форуме "Электрические сети"

Великолукский завод электротехнического оборудования ЗАО "ЗЭТО" приглашает посетить стенд компании в рамках Международного форума "Электрические сети", который будет проходить в Москве на площадке ВДНХ в период с 4 по 7 декабря.

На стенде ЗАО "ЗЭТО" специалисты компании представят последние разработки великолукских инженеров – натурные образцы пружинно-гидравлического привода серии ППрГ и выключатель баковый ВТБ-220 кВ.

Пружинно-гидравлические привода серии ППрГ – новый тип приводов создан для коммутационных аппаратов с элегазовой изоляцией. Аппарат обладают высокой надежностью, быстродействием и стабильностью собственного времени отключения. Благодаря автоматическим устройствам электрообогрева шкафа и наличию антиконденсатного обогрева, данные приводы отличаются надежностью работы в любых климатических условиях.

Выключатель баковый ВТБ-220 кВ предназначен для выполнения коммутационных операций (включений и отключений), при заданных условиях в нормальном и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока с заземленной нейтралью (коэффициент замыкания на землю не выше 1,4) при номинальном напряжении 220 кВ и номинальной частоте 50 Гц. Выключатель оборудован встроенными трансформаторами тока, которые предназначены для передачи информации измерительным приборам, устройствам автоматики и защиты.

Приглашаем посетить стенд ЗАО "ЗЭТО": г. Москва, ВДНХ, павильон №75, зал А, стенд № А28.

