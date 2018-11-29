АвтоВАЗ зашел в СПИК

АвтоВАЗ подал в Минпромторг заявку на специнвестконтракт (СПИК), предполагающий налоговые льготы на десять лет в обмен на инвестиции. Как и предполагал “Ъ”, инвестором в рамках соглашения станет только российский автоконцерн, а его партнеры по альянсу Renault, Nissan и Mitsubishi выступят привлеченными сторонами. Общие инвестиции в проект — более 70 млрд руб. СПИК с АвтоВАЗом планируется подписать до конца года наравне с Hyundai, группой ГАЗ, BMW и калининградским ГК "Автотор".

26 ноября АвтоВАЗ подал в Минпромторг заявку на специнвестконтракт, сообщил министр Денис Мантуров. По его словам, инвестпроект предполагает развитие модельного ряда автомобилей Lada, Nissan, Renault и Mitsubishi и модернизацию мощностей для их производства. Планируется, что проект может быть реализован альянсом АвтоВАЗ—Renault—Nissan—Mitsubishi, отметил господин Мантуров.

Таким образом, теперь на рассмотрении уже три заявки на СПИК: от АвтоВАЗа, BMW и ГК "Автотор". По словам Дениса Мантурова, решения по ним планируется принять в текущем году. Режим специнвестконтракта предполагает фиксацию налоговых льгот на десять лет, инвестор обязуется вложить определенную сумму в развитие производства. Все компании, подписавшие СПИК до конца года, должны также получать с 1 января из бюджета компенсацию роста НДС с 18% до 20%.

При этом в июле вице-премьер Дмитрий Козак заморозил работу по СПИК и лишь 26 ноября было принято первое согласование очередных контрактов в автопроме: тогда были одобрены заявки группы ГАЗ Олега Дерипаски и "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (завод Hyundai в РФ). Обеспечить заключение СПИК по всем заявкам, кроме АвтоВАЗа, господин Козак поручил по итогам совещания 22 ноября.

В рамках контракта АвтоВАЗа инвестором будет только сам концерн, а Renault, Nissan и Mitsubishi выступят в качестве привлеченных сторон. В такой конфигурации налоговые льготы также получит только АвтоВАЗ. При этом в случае изменения законодательства — так, чтобы подписывать контракт могли и группы инвесторов,— СПИК АвтоВАЗа может быть трансформирован в групповое соглашение. Как сообщали собеседники “Ъ”, СПИК для альянса должен стать гарантией доступа к промсубсидиям на все время действия контракта (выдаются из бюджета и де-факто являются компенсацией утильсбора для российских и локализованных в РФ концернов). Отметим, что Дмитрий Козак также поручил исключить из периметра СПИК гарантии компенсации пошлин и утильсбора. Источники “Ъ” в отрасли, правда, все равно уверены, что именно контракт останется "билетом в господдержку".

Общий объем инвестиций по СПИК АвтоВАЗа — более 70 млрд руб. на десять лет, сказал Денис Мантуров. Предполагается, что за этот период объем произведенной и реализованной продукции составит около 4,9 трлн руб., а доля экспортных поставок может достичь 10%. Кроме того, будет создано 4,5 тыс. рабочих мест. По предварительным оценкам, объем налоговых поступлений в бюджет от реализации проекта — свыше 132 млрд руб., сообщает Минпромторг.

Коммерсант