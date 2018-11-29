Компания Space Tango планирует запуск на орбиту первой автоматической производственной "фабрики"

Технологии коммерческих космических полетов, которые бурно развиваются в нынешнее время, обещают в будущем сделать космическое пространство более доступным вплоть до того, что станет экономически выгодно размещать там производство различных вещей, которые невозможно изготовить в условиях гравитации на Земле. С прицелом на столь далекую перспективу, компания под названием Space Tango занимается сейчас разработкой автономной и автоматической орбитальной платформы, которая будет использовать преимущества условий микрогравитации для производства различных вещей, которые можно будет использовать на Земле во многих отраслях промышленности. В основу этой платформы, ST-42, ложатся технологии, разработанные и проверенные в свое время на Международной космической станции, а запуск первой экспериментальной "космической фабрики" станет возможным ориентировочно в середине следующего десятилетия.

В проекте компании Space Tango принимают участие практически все 15 американских компаний, которые так или иначе имеют отношение к эксплуатации американской части Международной космической станции и которые уже приобрели опыт в деле "космического производства", полученный в ходе многочисленных экспериментов в космосе. Первые усилия разработчиков платформы ST-42 направлены на создание оборудования для производства продукции биомедицинского плана в условиях космоса, а позже очередь дойдет и до производства новых материалов для области высоких технологий.

Отметим, что первые образцы платформы ST-42 не будут стационарно находиться на околоземной орбите. Эти космические аппараты, выведенные на орбиту традиционным путем, будут находиться на орбите до завершения производственного цикла, после чего они произведут спуск на Землю, доставив назад результаты своей работы. Первые миссии ST-42 будут нацелены на изучение возможностей космических производственных технологий. А первые практические миссии, в ходе которых уже будут созданы реальные продукты, будут выполнены по заказу американской организации CGMP (US FDA Current Good Manufacturing Practice).

Руководство компании Space Tango питает надежды, что платформа ST-42 позволит не только развить новую отрасль производства на низкой околоземной орбите, рынок которой оценивается в миллиарды долларов. Кроме этого, разработанные ими автоматические производственные технологии могут быть с успехом использованы в будущих миссиях, когда люди отправятся в глубины дальнего космоса и лишатся возможности получения необходимого им оборудования и снабжения с Земли.

"В настоящее время на борту космической станции имеется экспериментальная производственная линия TangoLab, на которой мы отрабатываем различные технологии и определяем возможности производства различных продуктов в условиях космоса" - рассказывает Твимен Клементс (Twyman Clements), президент и основатель компании Space Tango, - "Проект ST-42 является логическим продолжением этой работы и мы надеемся, что он поможет нам развернуть целую новую отрасль космической экономики".

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