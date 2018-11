Первый проект создания линии передачи высокого напряжения постоянного тока в Пакистане с участием китайской компании

Компании Power Division of Pakistan и State Grid Corporation of China подписали договор на строительство биполярной линии передачи высокого напряжения постоянного тока (600кВ) протяженностью 878 км между г. Матиари (Matiari) и г. Лахор ( Lahor). Договор предусматривает создание двух конверторных станций с коммутационной аппаратурой в городах Матиари и Лахор и трёх усилительных станций вдоль трассы.

Линия передачи высокого напряжения постоянного тока будет создана в рамках соглашения Pakistan China Economic Corridor (CPEC), подписанного в 2015 году между компаниями NTDC и State Grid Corporation of China. Это первый энергетический проект такого типа в Пакистане, а также первый проект, реализуемый в рамках государственной политики (Pakistan Transmission Policy 2015) на основе модели участия бизнеса в энергетическом секторе BOOT (build, own, operate and transfer - cтроительство – владение – эксплуатация). Проект должен быть выполнен за 27 месяцев, дата ввода линии в эксплуатацию - 1 марта 2021 года.