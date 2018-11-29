РЖД, РЭЦ и Афрэксимбанк договорились о сотрудничестве в железнодорожной сфере

РЖД, Российский экспортный центр (РЭЦ) и Африканский экспортно-импортный банк (Афрэксимбанк, штаб-квартира находится в Каире) подписали меморандум о взаимопонимании в рамках инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!". Об этом сообщается в пресс-релизе РЖД.

В частности, стороны договорились сотрудничать в реализации экспортных и инвестиционных проектов в железнодорожной отрасли, а также совместно разрабатывать схемы проектного финансирования. Меморандум будет действовать в течение трех лет с возможностью продления.

В РЖД отметили, что компания обладает передовыми технологиями и подходами для эффективного управления железнодорожными системами за рубежом и выполнения соответствующих проектов. В частности, обеспечивается выполнение контрактных обязательств холдинга по текущим проектам строительства железных дорог в Сербии. Комплексный характер работ предусматривает строительство и реконструкцию участков железнодорожной сети, и поставку дизель-поездов для пригородного сообщения российского производства. Итогом проекта станет строительство новой железнодорожной инфраструктуры и увеличение скорости движения с 30 до 120 км/ч, а на отдельных участках - до 200 км/ч.

Кроме того, в июне завершен первый этап подготовки обоснования реализации скоростного сообщения на железнодорожной линии Нагпур - Секундерабад в Индии.

ТАСС