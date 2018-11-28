Ростех разработал чип для интернета вещей

Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех завершил создание первой российской микросхемы для интернета вещей (Internet of Things, IoT). Чип размером 5x5 мм предназначен для приема и передачи информации в оптимальном для интернета вещей частотном диапазоне от 100 МГц до 2,5 ГГц. Это первая отечественная микросхема, которая обеспечивает цифровую связь на расстоянии до 30 км.

Устройство будет использовано в решениях IoT для промышленности, транспорта, связи, сельского хозяйства и в "умных" приборах бытового назначения. Основное преимущество – отсутствие незадекларированных функций, так называемых закладок, что является ключевым при использовании на стратегически важных предприятиях и объектах инфраструктуры. На текущий момент создана и тестируется опытная партия изделий.

"Электронная компонентная база – это основной элемент при построении систем интернета вещей. Разработка отечественного чипа является необходимым шагом для снижения зависимости от импортных комплектующих. Создание подобных устройств способствует масштабной цифровизации самых различных отраслей экономики и создает предпосылки для создания "умных" продуктов для массового рынка. Мы оцениваем сегодняшнюю потребность российского рынка решений IoT не менее чем в 1 млн таких устройств в год", – заявил индустриальный директор Ростеха Сергей Сахненко.

Микросхема спроектирована ведущим дизайн-центром микроэлектронных устройств в России НИИМА "Прогресс" холдинга "Росэлектроника" для серийного производства на отечественных предприятиях. Сборка чипов на территории России позволит устройствам соответствовать требованиям, предъявляемым к отечественной микроэлектронной продукции первого уровня.