Удмуртия примет участие в 53 федеральных проектах на сумму 6,5 млрд рублей

Удмуртская Республика планирует участвовать в 53 из 68 федеральных проектов с финансированием в размере 6,5 млрд рублей в рамках майского указа президента РФ. Об этом в среду на совещании, посвященном реализации указа в регионе, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Удмуртская Республика заявилась и примет участие в 53 из 68 федеральных проектов. Общая сумма финансирования - 6,5 млрд рублей. Софинансирование различное: от 97 процентов (федеральный бюджет) на 3 процента (бюджет региона) до 50 на 50 ("Безопасные и качественные дороги"). Мы свою часть софинансирования обеспечим, но поставили задачу - активно привлекать внебюджетное финансирование", - приводит слова главы региона его пресс-служба.

Как сообщалось, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров в ходе совещания отметил, что Удмуртия выполнила все подготовительные мероприятия для реализации майского указа президента.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября 2018 года разработать или скорректировать национальные проекты по 12 направлениям. Среди них - демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.

В числе национальных целей в указе перечислены: рост населения страны, повышение продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и 80 лет к 2030 году, рост доходов граждан выше уровня инфляции, снижение вдвое уровня бедности, улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, ускорение технологического развития России и ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира и обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции не более 4%.

ТАСС