В Арктике собрались построить порт за 258 млрд руб. для экспорта угля по Севморпути

Проект развития Севморпути за счет строительства морского порта Индига (Ненецкий автономный округ) и железнодорожной инфраструктуры к нему вошел в список ключевых транспортных инвестпроектов, говорится в презентации рабочей группы о ходе выполнения решений по содействию реализации новых инвестиционных проектов от 21 ноября.

Предполагается, что порт будет иметь круглогодичную навигацию и мощность 70 млн тонн, из которых на экспорт по Северному морскому пути планируется отправлять 50 млн тонн угля с месторождений Кузбасса.

Общий объем инвестиций в строительство инфраструктуры оценивается в 258 млрд рублей, из которых 60 млрд рублей составят частные инвестиции и 198 млрд рублей государственные, следует из структуры финансирования проекта.

Проект планируется реализовать на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Потенциальными инвесторами указаны СУЭК, "Кузбассразрезуголь" (КРУ) и корпорация АЕОН Романа Троценко. Сроки строительства инфраструктуры в презентации не указаны.

Для проекта требуется строительство железнодорожных подходов по маршруту Сосногорск - Индига (является частью проекта магистрали "Баренцкомур" Сургут - Полуночное - Троицко-Печорск - Сосногорск - Индига), отмечается в документе.

Интерфакс