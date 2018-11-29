В Южной Корее планируется построить комплекс объектов ВИЭ-генерации мощностью 4 ГВт

Южнокорейское правительство обнародовало планы по строительству крупного комплекса объектов генерации на базе ВИЭ суммарной мощностью 4 000 МВт, который будет располагаться рядом с дамбой Сэмангым (Saemangeum Seawall) в провинции Северная Чолла (North Jeolla) на юго-западном побережье Корейского полуострова.

Saemangeum Seawall представляет собой 33-километровую искусственную дамбу, разделяющую Желтое море и бывший Сэмангымский лиман (по гребню приливно-отливной зоны) – Saemangeum estuarine tidal flat.

Проектом сооружения комплекса предусмотрено строительство СЭС мощностью 2 800 МВт, плавучего ветропарка мощностью 1 000 МВт (за пределами дамбы), берегового ветропарка мощностью 100 МВт и объектов топливной генерации общей мощностью 100 МВт.

Реализация проекта будет курироваться Сэмангымским агентством по развитию и инвестициям – Saemangeum Development and Investment Agency (SDIA). Запланированный объем инвестиций в проект составляет $ 8,8 млрд. Конкретные механизмы выделения средства пока не ясны, однако, по мнению правительства, комплекс может быть полностью введен в эксплуатацию к 2022 г.

По данным SDIA, количество солнечной энергии, получаемой с 1 м2 в день в среднем по региону составляет 3,61 кВт*ч, что превышает средний показатель по Южной Корее. Тем не менее, целесообразность реализации проекта является дискуссионной, так как ожидается, что комплекс будет работать с максимальной нагрузкой не более 3,61 часа в день.