Холдинг "Дамате" создаст проект по производству баранины на Ставрополье за 2 млрд рублей

Сельскохозяйственный холдинг "Дамате" планирует в ближайшие полтора года построить на Ставрополье завод по производству мяса баранины и откорму ягнят. Объем инвестиций в проект составит порядка 2 млрд рублей, сообщил в среду председатель совета директоров группы компаний Наум Бабаев.

"Срок реализации проекта - 1,5 года, сумма инвестиций - 2 млрд рублей, не считая инвестиций в сельское хозяйство. Сам завод - более 10 тыс. кв. метров, с бытовыми комплексами, системами халяль и кошер, чтобы иметь возможность и право экспортировать данный продукт", - сказал он во время рабочей встречи с губернатором Владимиром Владимировым в Ставрополе.

По словам Бабаева, строительство объектов начнется в ближайшие полтора месяца. В рамках инвестиционного проекта планируется построить завод по убою и переработке мяса в Кировском городском округе Ставрополья, а также площадку для откорма ягнят в Нефтекумском городском округе. Проект предполагает создание производства мощностью до 15 тыс. тонн мяса в убойном весе в год.

В среду в Ставрополе было подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта. "Мы пять лет ищем партнеров по развитию овцеводства в крае <...>. Мы готовы все задачи, которые будут поставлены инвестором, решать, и в части поддержки инвестиций, поддержки земельных взаимоотношений", - отметил после подписания губернатор Владимир Владимиров.

ТАСС