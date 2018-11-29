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Модернизация

Энергетики Поморья осваивают новое оборудование

Энергетики Поморья осваивают новое оборудование

30 ноября 2018, 17:38
Рубрика: Модернизация
Метки: АРХЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Практические тренировки по установке быстровозводимых опор с участием сотрудников четырех производственных отделений филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (входит в группу компаний "Россети") прошли в Архангельске и Вельске.

Временная быстровозводимая опора – сравнительно новая технология в электроэнергетике, запатентованная в России в 2012 году. Она является универсальной конструкцией и позволяет сократить время аварийно-восстановительных работ. В случае падения опоры воздушной линии 35-110 кВ при помощи данной конструкции можно быстро восстановить электроснабжение потребителей путем ее возведения и монтажа проводов. После ремонта и установки основной опоры, временная демонтируется и возвращается на место хранения в аварийный резерв.

Ствол быстровозводимой опоры состоит из секций, скрепляемых между собой болтовыми соединениями. Принцип сборки – конструктор, что особенно удобно при ее транспортировке. Ствол опирается на стальной ростверк, забуривание опоры не требуется. Элементы опоры выполнены из труб и металлических решетчатых конструкций. Ствол удерживается в вертикальном положении оттяжками. Высота сооружения – 22 метра, масса - 2,75 т.

Подъем опор энергетики выполняли при помощи ручных лебедок - в соответствии с руководством по эксплуатации сборка и монтаж конструкций не требует применения спецтехники.

В настоящее время на производственных базах "Архэнерго" находятся две быстровозводимые опоры, приобретенные в целях опытной эксплуатации.

Компания: ПАО "МРСК Северо-Запада"

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