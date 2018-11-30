Китай планирует утроить объем атомной генерации к 2030 г.

Ожидается, что к 2030 г. суммарный объем атомной генерации в Китае достигнет 120 - 150 ГВт, что более чем в три раза превышает нынешний уровень, но все еще ниже планировавшегося ранее, что объясняется задержками в получении одобрения на реализацию проектов строительства атомной генерации от органов власти.

По информации председателя Национальной атомной корпорации Китая (China National Nuclear Corporation, CNNC) Юй Цзяньфэня (Yu Jianfeng) CNNC планирует потратить $ 12 млрд на закупки оборудования для АЭС в течение следующих пяти лет.

В рамках интенсивного экономического роста атомная энергетика рассматривается как важнейший фактор уменьшения зависимости страны от источников энергии, загрязняющих окружающую среду и влияющих на изменение климата. Вторая по величине экономика мира запустила амбициозную программу по строительству АЭС с использованием технологий, разработанных во Франции, США, России и Канаде. После принятия решения сосредоточиться на более крупных и безопасных реакторах третьего поколения, таких как американский AP 10004 и европейский EPR5, Китай заявил о намерении увеличить общий объем установленной мощности атомной генерации до 58 ГВт к концу 2020 г. и вывести на стадию строительства проекты сооружения еще 30 ГВт атомной генерации. В настоящее время суммарный объем атомной генерации в Китае составляет 39 ГВт, но правительство не одобрило разработку новых проектов генерации с традиционными ядерными реакторами на последующие три года, в результате чего, ожидается отставание от поставленных целей по увеличению объемов атомной генерации к 2020 года.

CNNC подписала соглашение с российской Госкорпорацией "Росатом" о поставках оборудования и сервисном обслуживании на сумму более $ 500 млн. Обе компании также подтвердили планы по строительству еще двух ВВЭР6 реакторов на Тайваньской (Tianwan) АЭС, расположенной на восточном побережье страны. Кроме того, китайской Государственной энергетической инвестиционной корпорацией (State Power Investment Corporation, SPIC) были подписаны в общей сложности 17 соглашений с несколькими зарубежными поставщиками, включая сервисные контракты с американской Westinghouse Electric Corp.

Согласно недавнему исследованию, проведенному поддерживаемым правительством Китая Институтом энергетических исследований (Energy Research Institute) для того, чтобы выполнить обязательства Китая по сокращению выбросов углерода и повышению температуры окружающей среды объем атомной генерации в стране должен быть увеличен до 554 ГВт к 2050 г.