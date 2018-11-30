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Цифровая революция

Подписано соглашение о применении французских "умных" технологий в российских городах

Генеральный директор российской Ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексей Макрушин и Генеральный директор Инвестиционного агентства Большого Парижа Александр Миссофф в присутствии замминистра Андрея Чибиса 29 ноября в Париже подписали соглашение о привлечении ведущих участников проекта Большой Париж в Россию и ускорении развития инновационных решений, созданных в Парижском столичном регионе с учетом особенностей российского рынка. В соглашении ассоциация "ЖКХ и городская среда" и Инвестиционное агентство Большого Парижа, при поддержке Минстроя России, в первую очередь, планируют совместно сформировать оценку предметных задач в пилотных регионах. О своем намерении участвовать в проекте заявили около 40 городов.

Российские регионы и их коллеги из Западной Европы сталкиваются с очень схожими вызовами: как создать современную, комфортную и эффективную среду, повысить энергоэффективность зданий, разгрузить транспортную сеть, создать мегаполис удобный для каждого.

По словам Андрея Чибиса, данное соглашение это – "хороший пример совместной предметной работы Франции и России по использованию наших общих возможностей создавать гармоничные и устойчивые модели развития городов. Надеюсь, в рамках этого проекта нам удастся выстроить эффективное сотрудничество как на правительственном уровне, так и на уровне взаимодействия городов и предприятий".

Для достижения целей соглашения инвестиционное агентство Большого Парижа сформирует мультидисциплинарные команды, собрав необходимые для выбранных территорий компетенции и преимущества. Данные коллективы предложат, как стратегические направления работы, так и механизмы взаимодействия, и технические решения. Готовность выступить стартовой площадкой выразили Самарская область и город Тольятти.

"Большой Париж вновь показал этим соглашением, что не только является ярким проектом национальной значимости, но представляет замечательную возможность продвижения французских компетенций и международного сотрудничества", - подчеркнул Кристиан Нибурель, Президент Инвестиционного агентства Большого Парижа.

Компания: Минстрой РФ

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