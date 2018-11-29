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Контракты

Получено разрешение на продление срока эксплуатации ядерного реактора Токай- 2 в Японии

Получено разрешение на продление срока эксплуатации ядерного реактора Токай- 2 в Японии

30 ноября 2018, 09:15
Рубрика: Контракты
Метки: АЭС
Отрасль: Атомная промышленность 

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Японское Агентство по атомному регулированию (Nuclear Regulation Authority, NRA) выдало энергетической компании Japan Atomic Power Company (JAPC), в управлении которой находится АЭС Токай (Tokai), расположенная в японской префектуре Ибараки (Ibaraki), разрешение на продление срока эксплуатации ядерного реактора Токай-23.

Выданное NRA разрешение позволит продлить срок эксплуатации реактора до 60 лет, что на 20 лет превышает номинальную продолжительность эксплуатации.

Компания: АО "СО ЕЭС"

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