Продолжение "Турецкого потока" в Европе будет готово с опозданием минимум на год

Задержка в создании газотранспортной инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе заставит "Газпром" ждать не менее года после завершения строительства газопровода "Турецкий поток", чтобы он смог реализовать второй этап проекта для поставки газа в Европу.

Газопроводы, соединяющие "Турецкий поток" юго-востоком Европы, будут готовы не ранее января 2021 года, сообщили Interfax Natural Gas Daily источники, близкие к проектам. В то время как обе нитки морского газопровода "Турецкий поток" должны заработать в конце 2019 года.

Болгарский газотранспортный оператор Bulgartransgaz работает над 474-километровым участком от Турции до Сербии. В Сербии "дочка" "Газпрома" Gastrans занята продолжением маршрута до Венгрии (для FEED уже нанят подрядчик Saipem) под названием New Transmission Gas Pipeline (NTGP).

Источник, близкий к NTGP, сообщил "Интерфаксу", что и сербский, и болгарский участки будут готовы не ранее конца 2020 года, и, соответственно смогут заработать в январе 2021. Между тем, в марте этого года Gastrans сообщал, что планирует запустить свой газопровод в октябре 2019.

Предназначенная для Европы вторая нитка "Турецкого потока" рассчитана на 15,75 млрд куб. м газа в год. Из них 3,5 млрд куб. м отведено для Болгарии, 2,5 млрд куб. м для Сербии, 6 млрд куб. м - для Венгрии.

Оставшиеся 3,75 млрд куб. м могут поставляться в Словакию и Австрию - до хаба в Баумгартене. Венгерский FGSZ и словацкий Eustream работают над расширением перемычки газопровода между странами. Его главная задача - обеспечить поток газа по маршруту Болгария-Румыния-Венгрия-Словакия-Австрия для поставок газа с черноморского шельфа Румынии, но может быть использована и другими интересующимися игроками, сообщили "Интерфаксу" в Eustream.

FGSZ и словенская Plinovodi недавно проводили необязывающий рыночный тест по новой перемычке между Венгрией и Италией. На границе Венгрия-Словения были заявлены мощности в 2,5 млрд куб. м, а на маршруте до Италии - 2 млрд куб. м, что говорит о том, что некоторые объемы "Турецкого потока" могут пойти и в этом направлении.

Задержка ввода этих мощностей подразумевает необходимость продолжения использования транзита через Украину после 2019 года.

Интерфакс