 
Подписаться на новости
Инвестиции (проекты)

ВЭБ может профинансировать судостроительный комплекс Приморского края на 200 млрд рублей

ВЭБ может профинансировать судостроительный комплекс Приморского края на 200 млрд рублей

30 ноября 2018, 09:03
Рубрика: Инвестиции
Метки: СТРОИТЕЛЬСТВО
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

122 просмотра

ВЭБ.РФ рассматривает для финансирования восемь проектов, направленных на развитие судостроительного комплекса в Приморском крае. Об этом сообщил журналистам глава госкорпорации Игорь Шувалов во время посещения судостроительного комплекса "Звезда".

"В настоящее время на рассмотрении в ВЭБ.РФ находится восемь проектов, направленных на развитие судостроительного комплекса в Приморском крае, потенциальный объем участия группы ВЭБ превышает 200 млрд рублей. Запуск проектов даст дополнительные налоги, позволит создать новые рабочие места, улучшит качество жизни", - отметил он.

Шувалов добавил, что поддержка судостроительной отрасли положительно влияет на развитие смежных сфер промышленности, "что является ключевой задачей группы ВЭБ как института развития".

Ранее на полях Восточного экономического форума группа ВЭБ, "Роснефть", судостроительный комплекс "Звезда" и "Совкомфлот" заключили ряд контрактов на строительство двух нефтеналивных танкеров с их последующим долгосрочным фрахтованием. В конце октября 2018 года наблюдательный совет ВЭБ принял решение об одобрении сделки.

ТАСС

Компания:

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Якутия ведет переговоры с банком БРИКС об инвестициях на $150-200 млн
Rio Tinto утвердила свой крупнейший железорудный проект
Портфель российских проектов по ТЭК с целевым рынком в Китае достиг $100 млрд
Удмуртия примет участие в 53 федеральных проектах на сумму 6,5 млрд рублей
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно