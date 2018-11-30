ВЭБ может профинансировать судостроительный комплекс Приморского края на 200 млрд рублей

ВЭБ.РФ рассматривает для финансирования восемь проектов, направленных на развитие судостроительного комплекса в Приморском крае. Об этом сообщил журналистам глава госкорпорации Игорь Шувалов во время посещения судостроительного комплекса "Звезда".

"В настоящее время на рассмотрении в ВЭБ.РФ находится восемь проектов, направленных на развитие судостроительного комплекса в Приморском крае, потенциальный объем участия группы ВЭБ превышает 200 млрд рублей. Запуск проектов даст дополнительные налоги, позволит создать новые рабочие места, улучшит качество жизни", - отметил он.

Шувалов добавил, что поддержка судостроительной отрасли положительно влияет на развитие смежных сфер промышленности, "что является ключевой задачей группы ВЭБ как института развития".

Ранее на полях Восточного экономического форума группа ВЭБ, "Роснефть", судостроительный комплекс "Звезда" и "Совкомфлот" заключили ряд контрактов на строительство двух нефтеналивных танкеров с их последующим долгосрочным фрахтованием. В конце октября 2018 года наблюдательный совет ВЭБ принял решение об одобрении сделки.

ТАСС