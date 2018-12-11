ОКБ "Гамма" получило подтверждение Минпромторга на российское производство гофрированных труб из нержавеющей стали

26 ноября 2018 года Особое конструкторское бюро "Гамма" получило официальное заключение Министерства промышленности и торговли РФ, которое подтверждает полностью российское производство гофрированных труб IWS из нержавеющей стали. Компания обеспечивает процесс импортозамещения и представляет отечественные технологии в 47 странах мира.

Официальное письмо, подтверждающее статус ОКБ "Гамма" как производителя гофрированных труб из нержавеющей стали SS304 на территории России, показывает эффективное исполнение взятых компанией обязательств по реализации государственной программы в области импортозамещения.

ОКБ "Гамма" производит гибкие гофрированные трубы IWS на заводе в Московской области. Качество продукции строго контролируется: каждая бухта на выходе проверяется сотрудниками отдела технического контроля на герметичность, соответствие габаритных размеров и внешнего вида техническим условиям и по ряду других параметров.

Благодаря своим техническим характеристикам, гофрированные трубы IWS используются на объектах при обустройстве водо-, электро- и газоснабжения, отопления, водяного теплого пола и в системах пожаротушения.

Для создания гофрированных труб используется сталь SS304 (российская маркировка – 08Х18H10), которая ценится за стойкость к коррозии. Благодаря сбалансированному сочетанию хрома и никеля, низкому содержанию углерода, на поверхности трубы образуется оксидный слой, который устойчив к воздействию широкого спектра агрессивных сред, в том числе, к воздействию щелочной среды в бетонной стяжке водяных теплых полов.

Инженерные коммуникации на основе гофрированных нержавеющих труб получили применение на таких масштабных объектах, как спортивный комплекс "Лужники", "Башня Восток" и "Башня Эволюция" в "Москва-Сити", Детский ортопедический институт им. Г. И. Турнера в Санкт-Петербурге, машиностроительный завод "Светлана", Нижегородский аэропорт. Спринкерные системы автоматического пожаротушения с применением гофрированных труб были реализованы на спортивном комплексе "Лужники", на стадионах "Самара-Арена", "Стадион Нижний Новгород" и "Волгоград Арена".

Качество нержавеющих гофрированных труб и фитингов подтверждено ведущими сертификационными центрами России. Это порядка 9 сертификатов, среди которых разрешения использовать линейку IWS для водоснабжения и отопления, пожаротушения, газоснабжения. Гофрированные трубы ОКБ "Гамма" можно использовать в пищевой промышленности, для этого есть сертификат соответствия единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим нормам. Использование труб и фитингов в системах пожаротушения разрешается заключением ВНИИПО, а также сертификатом пожарной безопасности.

В настоящий момент в официальном реестре Минпромторга ОКБ "Гамма" — единственный производитель гофрированных труб из нержавеющей стали.

Особое конструкторское бюро "Гамма" входит в Группу компаний "Специальные системы и технологии", которое является исполнителем отраслевого плана по импортозамещению Министерства промышленности и торговли РФ. Компания занимается разработкой и производством решений для повышения эффективности, надежности и безопасности технологических процессов предприятий различных отраслей российской экономики и представляет отечественные технологии в 47 странах мира. Ранее Министерство промышленности и торговли РФ выдало заключение ОКБ "Гамма" о подтверждении локализации производства саморегулирующихся кабелей и систем электрообогрева на основе скин-эффекта на территории страны.