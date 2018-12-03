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Модернизация

Энергетики завершили ремонт подстанции ПС 35 "Экажево"

Энергетики завершили ремонт подстанции ПС 35 Экажево

4 декабря 2018, 13:11
Рубрика: Модернизация
Метки: ИНГУШЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты филиала МРСК Северного Кавказа – "Ингушэнерго" (входит в ГК "Россети") завершили неплановый средний ремонт подстанции 35 кВ "Экажево". О выполнении этой задачи и запитке участка руководителю энергокомпании Адаму Цечоеву доложил начальник службы подстанций филиала Башир Мержоев. Питающий центр обеспечивает электроэнергией одноименный населенный пункт, Али-Юрт и часть города Магаса.

Учитывая, что подстанция "Экажево" была введена в эксплуатацию еще в 1970 г., она нуждается в ежегодном осмотре и профилактике.

Комплекс технических мероприятий был сформирован на основании диагностических данных о состоянии энергетического оборудования подстанции. План мероприятий на 2018 г. включал устранение нагрева контактных соединений на трансформаторе Т-1, доливку масла, протирку внутренних опорных изоляторов.

Кроме того, в ходе ревизии энергетики очистили оборудование от пыли и грязи, проверили все контактные и резьбовые соединения, исправность изоляции и состояние покраски.

Выполненный в нормативные сроки ремонт – это минимизация количества технологических нарушений в сети, повышение безопасности обслуживающего персонала и бесперебойное электроснабжение потребителей и объектов социального значения.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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