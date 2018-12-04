СГК в 2018 году направила на ремонты в Алтайском крае 1,16 млрд рублей

Сибирская генерирующая компания в 2018 году направила на выполнение ремонтных работ в Алтайском крае 1,156 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

"На выполнение ремонтных работ, в том числе ремонт вспомогательного оборудования, зданий и сооружений, в этом году направили 1,156 миллиарда рублей", — говорится в сообщении СГК.

Компания завершила реализацию годовой ремонтной программы на алтайских станциях 30 ноября. Все генерирующее оборудование Барнаульских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Бийской ТЭЦ и Южной тепловой станции Рубцовска готово к несению максимальных нагрузок.

В этом году энергетики отремонтировали в Барнауле, Бийске и Рубцовске 33 котлоагрегата и 15 турбоагрегатов.

"Благодаря ежегодно реализуемой ремонтной программе мы можем гарантировать нашим потребителям даже в период сильных холодов достаточное производство тепла для Барнаула, Бийска и Рубцовска и электрической энергии для энергосистемы Алтайского края, республики Алтай и Сибири в целом. Ремонты завершили, теперь все внимание — эксплуатации", — отметил директор алтайского филиала СГК и Барнаульской ТЭЦ-3 Игорь Лузанов.

РИА Новости