В Москве пройдет Второй Всероссийский кабельный конгресс

В период с 19 по 21 марта 2019 г. в рамках 18-й Международной выставки кабельно-проводниковой продукции Cabex 2019 состоится Второй Всероссийский кабельный конгресс. Организаторами конгресса выступают выставочная компания MVK, ОАО "ВНИИКП", Ассоциация "Электрокабель".

Второй Всероссийский кабельный конгресс станет центральным событием деловой программы Cabex 2019. На нем будут широко рассмотрены актуальные вопросы производства и применения кабельно-проводниковой продукции. В программе конгресса в формате панельных дискуссий запланированы обсуждения современного состояния, текущих задач и планов развития кабельной промышленности с участием представителей профильных министерств, комитетов Государственной думы, отраслевых объединений, а также крупнейших российских потребителей кабельной продукции. Также программа конгресса включает тематические секции, посвященные различным аспектам безопасного применения и сертификации кабельной продукции, современным материалам и новым, инновационным видам кабельных изделий.

С проектом программы Второго Всероссийского кабельного конгресса вы можете ознакомиться здесь.

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