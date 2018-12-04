Ведомства согласовали инвестиции в энергетику на 1,4 трлн рублей

По данным “Ъ”, правительство после долгих обсуждений все же согласовало и может уже в ближайшее время принять проект постановления Минэнерго по модернизации старых ТЭС общей стоимостью до 1,4 трлн руб. В проект внесли проверку темпов роста энергоцен (Владимир Путин требовал, чтобы они не поднимались быстрее инфляции), а также норму о разрыве соглашений с инвесторами при неготовности оборудования. В Минэнерго ожидают, что постановление будет подписано премьером до конца года.

Правительство предлагает "считать согласованным" проект постановления по модернизации старых ТЭС, но с учетом нескольких технических правок к документу, следует из проекта протокола совещания у вице-премьера Дмитрия Козака от 30 ноября (есть у “Ъ”). "Залповый" отбор проектов модернизации на 2022–2024 годы пройдет в 2019 году (точные сроки не указаны), а долгосрочный конкурентный отбор мощности (основной сектор торговли "старой" мощностью) на 2022 год будет перенесен с 15 декабря на 1 мая 2019 года.

В Минэнерго “Ъ” сообщили, что разногласия с профильными министерствами урегулированы, проект постановления проходит согласование в аппарате правительства, после чего должен быть подписан премьером Дмитрием Медведевым. В Минэнерго ожидают, что это произойдет до конца года, а залповые отборы на 2022–2024 годы пройдут в начале 2019 года. В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака отказались комментировать протокол до внесения правок чиновником.

Согласно драфту протокола, в проект постановления предлагается включить требование об обязательном анализе результатов первого отбора модернизируемых ТЭС (всего предполагается обновить до 40 ГВТ до 2035 года). Владимир Путин, одобряя идеологию программы модернизации в конце 2017 года, требовал, чтобы при реализации программы модернизации рост энергоцен не превышал уровень инфляции. Но фактически эти требования ранее не были отражены в проекте постановления. Теперь по итогам залпового отбора предлагается до 1 августа 2019 года дать предложения по величине базового уровня доходности для последующих отборов (для первого отбора установлен в 14% при ставке ОФЗ в 8,5%), а также предоставить уточненный прогноз цен на оптовом энергорынке с учетом инфляции. На совещании, как говорят собеседники “Ъ”, обсуждалась возможность снижения объемов отборов в случае роста тарифа выше инфляции.

Кроме того, по предложению Минюста в проект могут внести пункт, разрешающий в одностороннем порядке расторгать соглашение с инвестором из-за неготовности оборудования. Этой нормы много лет добивались крупные потребители, за счет платежей которых и обеспечивается окупаемость инвестпроектов. Например, такой конфликт возник в ситуации со сгоревшим в 2016 году только что построенным энергоблоком (800 МВт) Березовской ГРЭС "Юнипро", когда крупной промышленности пришлось переплатить до 1 млрд руб. за не работавшее уже оборудование.

К проектам, которые будут "в ручном режиме" одобряться правительственной комиссией по электроэнергетике (это 15% из 4 ГВт, выставляемых на первый залповый отбор), могут предъявить формальные требования о перечне мероприятий по модернизации, значении коэффициента использования установленной мощности, эффективности геноборудования, обосновании необходимости модернизации ТЭС. Текущий проект постановления не содержит никаких требований к эффективности выбираемых комиссией ТЭС. Но имеющиеся требования де-факто не будут отражать реальной эффективности таких проектов, отмечают собеседники “Ъ”. Предполагается, что в эти 15% от отбора генераторы будут вносить более дорогие проекты с установкой газовых турбин большой мощности, налаженного производства которых в РФ пока нет. Локализация такого оборудования оговорена в программе модернизации, для инвесторов, использующих российские турбины, предлагаются, например, пониженные штрафы за непоставку мощности.

В "Сообществе потребителей энергии" отметили, что в проекте протокола предлагается учесть только второстепенные замечания, а "базовые замечания о дороговизне, отсутствии требований к эффективности проектов, а также о недопустимости возложения всех затрат исключительно на плечи потребителей проигнорированы".

Коммерсант