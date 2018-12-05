Алексей Текслер: "У государства двойная задача: быть и регулятором, и акционером"

Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер выступил на панельной дискуссии "Роль государства в будущем электросетевого комплекса: внутренние и внешние предпосылки изменений" в рамках Международного форума "Электрические сети". Модератором сессии выступил заместитель Генерального директора по стратегическому развитию и технологическим инновациям ПАО "Россети" Евгений Ольхович. В обсуждении перспектив развития электроэнергетики также приняли участие Председатель правления ПАО "ФСК ЕЭС" Андрей Муров, директор Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков, Председатель Совета директоров ЗАО "СуперОкс" Андрей Вавилов, Председатель наблюдательного совета Ассоциация "Сообщество потребителей энергии" Александр Старченко.

В своём вступительном слове Алексей Текслер отметил, что у государства в электроэнергетической отрасли двойная задача: как акционер оно заинтересовано в росте дивидендной доходности компаний, а как регулятор – в сдерживании тарифов на электроэнергию. "За последние несколько лет государство пытается соблюсти баланс интересов. Например, были приняты решения по KPI деятельности менеджмента компании "Россети", и впервые значительная роль была отведена именно финансовым показателям, в то время как прежние KPI были сосредоточены в основном на надёжности и снижении потерь", - сказал первый заместитель Министра.

Говоря об инициативах государства как регулятора электроэнергетической отрасли, Алексей Текслер отметил, что в данный момент в Минэнерго идёт работа над следующими задачами: снижение перекрестного субсидирования тарифов, введение оплачиваемого потребителями резерва сетевой мощности, уточнение системы льготного технологического присоединения потребителей к сетям, а также введение долгосрочного тарифного регулирования в электросетевом комплексе на период не менее 5-10 лет. "Если говорить о крупных потребителях, энергоемких производствах – у них длинный инвестиционный цикл. Поэтому государство должно сформулировать видение будущего и не менять правила игры", - пояснил Алексей Текслер.

В завершение выступления первый заместитель Министра выразил уверенность, что происходящая сегодня трансформация энергетики будет только ускоряться. "Начатый процесс цифровизации в конечном счёте приведёт к повышение эффективности деятельности электроэнергетической отрасли, в частности через управление спросом на электроэнергию. Вложения в цифровизацию должны быть окупаемы, и в итоге не должны нести дополнительную нагрузку на конечного потребителя", - заключил Алексей Текслер.