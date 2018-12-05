Срок начала строительства трансграничной HVDC соединения между Колумбией и Панамой перенесен на конец 2020 г.

Панамский регулятор в сфере общественных услуг – Autoridad Nacional de los Servicios Publicios (ASEP) – перенес до 10 сентября 2020 г. срок начала реализации проекта сооружения трансграничного соединения Колумбия – Панама (Colombia - Panama interconnection project), чтобы полностью завершить оценку воздействия проекта на окружающую среду (environmental impact studies, EIS).

Разработка проекта осуществляется колумбийско-панамским совместным электроэнергетическим предприятием – Interconexión Eléctrica Colombia-Panamá, S.A. (ICP). Проект был анонсирован в 2008 г. и предусматривает строительство HVDC соединения пропускной способностью 300 МВт, которое соединит подстанции в Сероматозо (Cerromatoso) в Колумбии и в Панама-Сити (Panama City). Общая протяженность соединения составляет 614 км, из которых 274 км пройдет по территории Панамы (234 км наземная и 40 км подводная часть) и 340 км – по территории Колумбии (соответственно 325 км и 15 км).

Со временем соединение Колумбия - Панама войдет в состав Центральноамериканской объединенной энергосистемы – Sistema de Interconexion Electrica de los Paises America Central (SIEPAC) – проект создания региональной электрической сети напряжением 230 кВ и протяженностью 1 796 км, объединяющей энергосистемы Панамы, Коста-Рики, Гондураса, Никарагуа и Сальвадора.

Со времени анонсирования проекта сооружения трансграничного соединения Колумбия - Панама его реализация неоднократно сталкивалась с необходимостью решения экологических и связанных с ними финансовых вопросов, в связи с чем в 2012 г. разработка проекта была приостановлена. Однако в итоге обе страны согласились с необходимостью сооружения трансграничного соединения для увеличения надежности работы энергосистемы Панамы и экспорта электроэнергии, вырабатываемой в Колумбии, в другие страны Латинской Америки, и в июле 2014 г. президенты Колумбии и Панамы официально объявили о возобновлении проекта.

