В Карачаевском районе в 2019 году продолжится строительство социальных и инфраструктурных объектов

Сегодня Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов провел рабочую встречу с главой администрации Карачаевского муниципального района. Говорили о реализованных мероприятиях в рамках Года благоустройства и о приоритетных направлениях работы администрации района по социально-экономическому развитию территории на будущий год, в том числе в рамках Национальных проектов.

В ходе встречи Глава региона принял решение - весной 2019 года приступить к строительству современного физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Учкулан, где будут заниматься спортом дети и взрослые из всех ближайших высокогорных аулов. Также определен маршрут, по которому будет продолжен газопровод "Нижняя Теберда-Учкулан" через Дуутское ущелье, строительство которого начнется в 2019 году.

Рашид Темрезов поддержал обращение главы администрации района о необходимости реконструкции и капитального ремонта ДК в ауле Кумыш. По решению Главы республики данный объект будет включен в программу по ремонту сельских ДК.