В Коми отремонтируют 600 км дорог на федеральные средства

До 2024 года в Сыктывкаре будет отремонтировано более 200 км дорог, в по республике в целом - более 600 км. Большая часть финансирования - почти 3 миллиарда рублей - поступит из федерального бюджета.

Как сообщает пресс-служба министерства строительства и дорожного хозяйства Коми, ведомство успешно защитило программу дорожной деятельности региона в рамках проекта "Безопасные комфортные дороги".

Проект рассчитан до 2024 года: в рамках программы будет отремонтировано 646,23 км региональных автомобильных дорог, планируется обустройство не менее 166 пешеходных переходов и устройство искусственного освещения на более чем 20 км. В Сыктывкаре отремонтируют 206,2 км улично-дорожной сети. Помимо этого, ежегодно планируется обустраивать не менее пяти пешеходных переходов. Также с 2019 года в городе начнется ремонт на участке "Промышленный узел "Дырнос" - промышленный узел "Южный", а в 2021 году - "Малая объездная", это ослабит транспортную нагрузку на Октябрьском проспекте.

Напомним, что по состоянию на 1 января 2018 года нормативам соответствуют 48,8% дорог Коми. К 2024 году этот показатель благодаря ремонту должен составить 50,36%. В столице республики пока лишь 48,9% дорог в нормативном состоянии, а к 2024 году показатель дойдет до 85%.

На проект предусматривается ежегодное финансирование в размере 496,119 млн рублей (441,0 млн за счёт средств федерального бюджета, 55,119 млн за счёт средств бюджета республики).

ИА "Север-Медиа"