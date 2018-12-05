В форуме "АТОМЕКС-2018" приняли участие свыше 850 компаний-поставщиков

4 декабря в Москве, в Гостином дворе завершил свою работу X Международный форум поставщиков атомной отрасли "АТОМЕКС-2018".

В этом году форум собрал 1670 участников из 31 страны мира. Из общего количества около 84% составили представители 860 компаний-поставщиков, которые участвовали как в мероприятиях деловой программы, так и с экспозицией на выставке. Среди зарубежных стран наиболее многочисленными делегациями были представлены Республика Корея и Турция.

Выступая на открытии форума, директор Департамента методологии и организации закупок Госкорпорации "Росатом" Инна Мельченко отметила: "За последние годы форум стал ключевой площадкой для открытого конструктивного диалога поставщиков с предприятиями атомной отрасли. Из года в год в выставочной экспозиции представляются лучшие инновационные продукты российского и зарубежного производства, в рамках B2B-встреч выстраиваются деловые контакты, которые потом становятся основой долгосрочных отношений. В рамках круглых столов мы проводим диалоги и открытые профессиональные обсуждения. Для Росатома "АТОМЕКС" - это рабочая площадка, которая помогает нам эффективно взаимодействовать с нашими будущими и настоящими бизнес-партнерами".

В свою очередь, первый заместитель председателя Комитета по энергетике Государственной Думы РФ Валерий Селезнев подчеркнул, что российская атомная отрасль занимает важное место в энергетике страны и в целом в энергетике мира. "Росатом с каждым годом наращивает свое присутствие за рубежом, и занимает лидирующее место по количеству проектов, осуществляемых на текущий момент. Портфель зарубежных заказов растет количественно и качественно. Росатом отличается от других корпораций способностью предоставить полный цикл услуг, начиная от помощи в изменении национального законодательства, выбора площадки, вплоть до утилизации. Это позволяет говорить о том, что Росатом создаёт новые отрасли за рубежом. В связи с этим очень важно сохранять и развивать тот уровень качества, который обеспечивают его поставщики", - сказал В. Селезнев.

В рамках круглых столов, треков и на объединенном стенде Росатома была представлена информация о программе закупок госкорпорации и ее ключевых дивизионов. В презентациях отмечено, что ежедневно в результате конкурентных процедур в среднем более 130 компаний получают заказы от Росатома на сумму более 2 млрд рублей. В 2019 году планируется проведение закупок конкурентным способом на сумму 975 млрд рублей, что примерно на 20% превышает показатель текущего года.

На круглом столе, посвященном проектам сооружения АЭС в России и АЭС российского дизайна за рубежом, обзорный доклад представил вице-президент по капитальному строительству АО ИК "АСЭ" (Инжиниринговый дивизион Росатома) Николай Виханский. В числе наиболее привлекательных для поставщиков проектов он назвал АЭС "Куданкулам" в Индии, АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, АЭС "Руппур" в Бангладеш и ряд других. "В активной фазе – проектирование или строительство – сейчас находятся порядка 30 энергоблоков. Это очень серьезные объемы работ, и мы открыты для взаимодействия с нашими партнерами, поставщиками и подрядными организациями", – подчеркнул Н. Виханский, уточнив, что наиболее востребованными являются общестроительные работы и поставки не основного оборудования. "Мы, конечно, выдвигаем свои требования к потенциальным поставщикам. Нам хотелось бы увидеть специализированные организации; организации, способные привлекать собственное финансирование; организации, обладающие соответствующим опытом, квалификацией и прошедшие аудит", – заключил представитель АО ИК "АСЭ".

В ходе форума были рассмотрены такие актуальные вопросы, как финансовые инструменты поддержки поставщиков; повышение эффективности управления поставками оборудования через развитие Производственной системы у компаний-поставщиков; типизация и унификация оборудования для АЭС. Были проведены мастер-классы "Как стать поставщиком атомной отрасли" для российских и зарубежных компаний; презентации электронных торговых площадок, на которых Госкорпорация "Росатом" и ее организации проводят свои закупки, – "Фабрикант", B2B-Center и "Росэлторг". На площадке "АТОМЕКС-2018" работала специальная зона для проведения индивидуальных встреч-переговоров в формате B2B. В рамках форума состоялось 147 индивидуальных встреч поставщиков с представителями дивизионов и компаний Росатома. В продолжение Форума для зарубежных участников были организованы технические туры в НПО "ЦНИИТМАШ" (Москва) и на строящуюся Ленинградскую АЭС-2.



Генеральным спонсором Форума выступило ПАО "Совкомбанк", партнером деловой программы – Группа "АльфаСтрахование", оператором Форума – ООО "Атомэкспо".