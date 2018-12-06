Алексей Кулапин принял участие в Международном форуме "Электрические сети"

На площадке Международного форума "Электрические сети" состоялась организованная Минэнерго России панельная дискуссия "Цифровизация энергетики: ключевые задачи государства и бизнеса". В обсуждении вопросов "цифровой" трансформации российского ТЭК приняли участие заместитель генерального директора по стратегическому развитию и технологическим инновациям ПАО "Россети" Евгений Ольхович, директор программы – руководитель проектного офиса "Цифровая экономика РФ" ГК "Росатом" Евгений Осоченко, советник председателя правления ПАО "Интер РАО" Марина Файрушина, а также представители экспертного сообщества. Минэнерго России на мероприятии представлял директор Департамента государственной энергетической политики Алексей Кулапин.

В своем выступлении он отметил усиливающееся влияние трендов цифровизации на преобразование мировых энергетических рынков. Трансформационные процессы сегодня охватывают все звенья цепочки создания стоимости – от производства и транспортировки до потребления энергоресурсов. По словам Алексея Кулапина, эта тенденция характерна и для российского ТЭК, традиционно являющегося ведущим мировым поставщиком энергоресурсов. Крупнейшие российские компании уже начали внедрять у себя цифровые решения, что является важнейшим шагом на пути к масштабной цифровой трансформации всех секторов энергетики.

Вместе с тем он подчеркнул, что для получения системного эффекта необходимо выстроить единое целевое видение цифровизации для всех ее участников, что позволит сформировать условия и требования для возникновения новых сервисов, платформенных решений и технологий, которые в перспективе станут основой для развития отраслей ТЭК и повышения конкурентоспособности отраслевых компаний.

Решение данной задачи предусмотрено в рамках подготовленного Минэнерго России с учетом приоритетов обозначенных Президентом Российской Федерации и положений утвержденной в 2017 г. национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" ведомственного проекта "Цифровая энергетика".

Проект призван систематизировать уже полученный опыт внедрения цифровых решений и сформировать консолидированное целевое видение цифровизации. "В рамках проекта нам предстоит сформировать гибкое и понятное регулирование "цифровой" энергетики, которое обеспечит баланс интересов всех заинтересованных сторон: для компаний – сохранит простор для технических экспериментов, необходимых для их успешного технологического развития, и стимулы для привлечения инвестиций, для государства – позволит задавать требования к безопасности и обеспечению надежности работы объектов ТЭК", – пояснил Алексей Кулапин.

Достижение всех запланированных результатов в рамках проекта "Цифровая энергетика" предусматривается благодаря реализации мероприятий по четырем направлениям.

Для повышения эффективности функционирования ТЭК за счет использования цифровых технологий и платформенных решений на межотраслевом уровне планируется создать систему координации цифровой трансформации ТЭК России, условия для разработки и развития цифровых сервисов и решений в единой информационной среде, и обеспечить цифровизацию государственного управления и контрольно-надзорной деятельности в отраслях ТЭК.

Также в рамках проекта получит развитие цифровизация отдельных секторов ТЭК – электроэнергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности. В части данных направлений проектом предусмотрены, в том числе, корректировка нормативной правовой базы, создание и внедрение единой доверенной среды и реализация пилотных проектов.

В завершение дискуссии Алексей Кулапин еще раз подчеркнул необходимость системного похода к общеотраслевым целям и задачам цифровизации в рамках проекта "Цифровая энергетика" и выразил уверенность в том, что совместные усилия государства и бизнеса окажут качественное влияние на "цифровое" преобразование отраслей ТЭК России.