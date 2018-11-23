Энергетики "Ставропольэнерго" провели 130 плавок гололеда на ЛЭП

Высокая влажность воздуха, туман, колебания температуры в районе нуля градусов по Цельсию привели к образованию наледи на линиях электропередачи. Гололед и иней наблюдались за последние дни на ЛЭП в Предгорном, Арзгирском, Кочубеевском, Буденновском и Благодарненском районах Ставропольского края. Толщина гололедных отложений достигала в среднем двух сантиметров.

Чтобы не допустить обрывов проводов и повреждения опор линий электропередачи специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - "Ставропольэнерго" (входит в ГК "Россети") проводили плавки гололеда. Только за последние 10 дней энергетики провели 39 плавок на 52 воздушных линиях, четыре из них на четырех высоковольтных линиях 110 кВ. Всего же с начала осенне-зимнего периода 2018-2019 гг. проведено 130 плавок гололеда на 154 воздушных линиях всех классов напряжения. Благодаря этой профилактической работе, аварийных отключений, связанных с воздействием гололедных отложений, удалось избежать.

Как считают в энергокомпании, на сегодняшний день проведение плавок является самым продуктивным способом борьбы с налипанием снега и льда на провода воздушных линий электропередачи. Эффективность применения схем плавки напрямую зависит от своевременного обнаружения налипания мокрого снега и гололедообразования на грозотросах и проводах. Для решения этой задачи ставропольские энергетики применяют автоматизированную систему раннего обнаружения гололедных отложений, которая передает диспетчерам электросетевой компании информацию в режиме реального времени. По специальным штатным схемам на заданном участке провод нагревается и растапливает образовавшуюся наледь.

В "Ставропольэнерго" разработано 1337 схем плавок гололеда с помощью которых проплавляется 764 ВЛ разных классов напряжения. Системой раннего обнаружения гололеда оборудованы 29 ЛЭП. Из них 22 ЛЭП напряжением 110 кВ, 6 ЛЭП напряжением 35 кВ и 1 ЛЭП напряжением 10 кВ.