Ивановская область получит 4 млрд рублей в рамках нацпроектов на исполнение майского указа

Ивановская область получит около 4 млрд рублей на реализацию социальных направлений майского указа президента в рамках национальных проектов. Об этом на заседании областного правительства сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, сообщается на сайте облправительства.

"Дополнительно Ивановская область получит порядка четырех миллиардов рублей. Станислав Воскресенский подчеркнул, что средства федерального бюджета направят в те сферы, которые более всего волнуют жителей области", - говорится на сайте. На развитие здравоохранения региона выделено порядка 700 млн рублей, из которых на закупку современного медицинского оборудования для диагностики и лечения онкологии направят 276,9 млн рублей, еще 107,2 млн рублей будет направлено на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, на приобретение оборудования для детских поликлиник будет направлено 106,6 млн рублей, а на развитие паллиативной помощи - 44,5 млн рублей. Норматив содержания паллиативных коек увеличат на 15%, на эти цели из областного бюджета выделят 16 млн рублей. Также предусмотрены средства на капремонт детской областной больницы, детских поликлиник и Гаврило-Посадской ЦРБ.

Как сообщил губернатор, на образование дополнительно предусмотрено свыше полумиллиарда рублей. Средства будут направлены на завершение строительства школ в поселке Савино и в селе Каминский Родниковского района, а также на строительство детских садов, в частности, в Иванове, Кохме и Ивановском районе.

"Есть также изменения в сфере культуры. Так, 41,4 млн рублей будут направлены на ремонт домов культуры, где была подготовлена необходимая проектно-сметная документация. Это Вичугский, Гаврилово-Посадский, Лежневский, Родниковский, Комсомольский и Кинешемский районы, - отметил Воскресенский. - И 25 млн рублей выделены на приобретение инструментов и оборудования для музыкальных школ и школ искусств".

Кроме того, как подчеркнул губернатор, федеральный центр дополнительно выделяет региону 645 млн рублей в рамках реализации федерального проекта "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги" на строительство или реконструкцию очистных сооружений. Первыми городами, где начнется решение проблем с водоотведением и очистными сооружениями, станут Кинешма и Заволжск.

ТАСС