Китайская Chalco закроет часть мощностей из-за низких цен

Китайская государственная компания Aluminum Corp of China (Chalco) заявила, что временно выведет их эксплуатации часть своих мощностей в северной части страны, чтобы поддержать национальный рынок алюминия.

Всего Chalco останавливает мощности по выплавке 470 тыс. т металла в год, что составляет около 12% от максимальной производительности компании (3,93 млн. т в год). О том, как долго продлятся простои, компания не сообщает.

Как отмечает агентство Reuters, остановка производственных линий на заводах компании не связана с экологией. Все мощности Chalco по выплавке алюминия находятся вне крупных городов. Прошлой зимой они не подпадали под сезонные ограничения.

Основной причиной сокращения производства специалисты называют падение цен. Котировки на алюминий на торгах Шанхайской фьючерсной биржи к концу ноября опустились до минимальной отметки с сентября 2016 г. Помимо Chalco, и другие компании в Китае могут уменьшить выплавку металла, чтобы снизить убытки.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"