Китайские инвесторы подтвердили готовность построить Жупановскую ГЭС на Камчатке

Китайская компания Harbin ZhongJiGuo Investment Corporation подтвердила свой интерес к строительству Жупановской ГЭС на Камчатке. Предварительно стоимость этого проекта оценивается почти в 90 млрд рублей, сообщил ТАСС в интервью в рамках форума "Арктика: Настоящее и будущее" в четверг генеральный директор ОАО "Корпорация развития Камчатского края" Николай Пегин.

"В течение восьми месяцев мы вели переговоры с заинтересованной компанией, предоставляли все материалы. У компании появился интерес к инвестированию в энергетику Камчатского края. Реализация таких проектов, как Жупановская ГЭС, с использованием водных ресурсов дает недорогую энергетику, китайцы видят перспективность. Сейчас началась стадия прикладных переговоров", - сказал Пегин.

По его словам, региональный центр энергетики просчитал предварительную стоимость проекта, она составит 89,9 млрд рулей. Проект включает строительство Жупановской ГЭС-1, каскада ГЭС на реке Жупанова в Камчатском крае. Расстояние от Петропавловска-Камчатского до ГЭС составит 100 км.

Выдача мощности от ГЭС-1 планируется по ВЛ 220 кВ протяженностью 140 км. В процессе освоения каскада ГЭС общая протяженность линий электропередач 220 кВ составит 310 км. Таким образом создается кольцо, обеспечивающее надежность электроснабжения потребителей центрального энергоузла Камчатки и предпосылки к развитию горной промышленности в Мильковском и Быстринском районах.

Установленная мощность генерирующего оборудования - 270 МВт, среднемноголетняя выработка электрической энергии - 1289 млн кВт-ч. По этому проекту региональные власти уже собирают необходимую для проектирования и строительства объекта информацию.

ТАСС