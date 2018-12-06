Московское отделение НТЦ ЕЭС представило свое видение цифрового пути развития электроэнергетики на Международном форуме "Электрические сети"

Генеральный директор дочерней компании Системного оператора Единой энергетической системы АО "НТЦ ЕЭС (Московское отделение)" Денис Ярош выступил с докладом на панельной дискуссии Международного форума "Электрические сети", посвященной новым возможностям регионального развития в России, создаваемым интеллектуальными сетями.

В своем выступлении Денис Ярош подчеркнул важность использования многолетнего опыта создания "умной энергетики", накопленного в сфере оперативно-диспетчерского управления большими энергосистемами в России и в мире, системного подхода к распространению технологий Smart grid на уровень распределительных сетей и процессам "цифровизации" распределительной сетевой инфраструктуры.

По словам докладчика, до недавнего времени экономически оправданным мог считаться только процесс "интеллектуализации", охватывающий крупные электростанции, объекты магистральных электрических сетей и наиболее значимые объекты потребителей. В этой области накоплен значительный опыт и применяются технологические решения, направленные на обеспечение устойчивого функционирования энергосистемы. Так, значительные результаты достигнуты в дистанционном управлении оборудованием подстанций, мощностью гидроэлектростанций, мониторинга запасов устойчивости энергосистем, централизованных систем противоаварийной автоматики, а в настоящее время исследуются возможности применения новой технологии в сфере распределенной генерации и ВИЭ.

Вместе с тем, по мнению руководителя дочерней компании АО "СО ЕЭС", современное развитие информационных технологий, миниатюризация и удешевление программно-аппаратных решений уже позволяют успешно перенести "интеллектуализацию" на следующий уровень – в сферу региональной энергетики, распределительных электрических сетей, сравнительно небольших объектов генерации и потребителей. Доступность технологий и грамотное распределение ресурсов поможет отрасли найти баланс между положительным эффектом и неизбежной финансовой нагрузкой, создаваемой проектами по цифровизации.

"Возможно, следующим шагом в развитии энергетики станет внедрение решений, дающих качество "интеллектуальных" даже бытовым приборам, которые станут напрямую взаимодействовать с энергосистемой, и это, наряду с развитием ВИЭ, распределенной генерации и мощных компактных накопителей электрической энергии создаст совсем новый облик электроэнергетики. Но это будет завтра, а сегодня важно выделить и закрепить положительный эффект на "среднем" уровне – энергосистем регионов, крупных розничных потребителей, подключенных к объектам распределительных сетей", – считает докладчик.

В качестве примера Денис Ярош привел инициативу АО "СО ЕЭС" и АО "НТЦ ЕЭС (Московское отделение)" в рамках Национальной технологической инициативы "Энерджинет" по разработке концепций активных энергетических комплексов и агрегаторов управления спросом на электроэнергию. Оба проекта предусматривают активное взаимодействие розничных потребителей электроэнергии с оптовым рынком электроэнергии, что становится достижимым благодаря современным цифровым технологиям, позволяющим создавать новые сервисы и модели взаимодействия между потребителями и другими участниками энергорынка. Проекты находятся на стадии разработки нормативной базы, позволяющей начать пилотную реализацию.

Еще одним проектом, помогающим определить приоритеты при создании регуляторной среды для новых технологий "интеллектуальной энергетики" на уровне распределительных сетей, стали выполняемые АО "НТЦ ЕЭС (Московское отделение)" совместно с АО "Техническая инспекция ЕЭС" специализированные натурные исследования и электроэнергетические расчеты систем внешнего и внутреннего электроснабжения крупных потребителей, для которых характерно сочетание энерговооруженности, высоких требований к надежности электроснабжения и потребности в постоянных изменениях конфигурации энергоемкого оборудования. Исследования помогают выявлять и устранять негативные накопленные эффекты, возникающие в ходе перманентного обновления оборудования, эволюции технологий и структуры электропотребления. "Мы получили уникальный опыт исследования изменений, происходящих на объектах со сложным профилем потребления. Уверен, что он окажется крайне полезным для множества компаний, испытывающих потребность в "интеллектуализации" своих схем электроснабжения", – отмечает Денис Ярош.