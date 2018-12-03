Нижновэнерго исполнил более 8,5 тысяч договоров на технологическое присоединение к электросетям за 10 месяцев 2018 года

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" — "Нижновэнерго" подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за десять месяцев 2018 года.

С начала года предприятие исполнило 8 516 договоров на техприсоединение общей мощностью 189 МВт. К электросетям были подключены 25 предприятий и производств, 26 объектов сельскохозяйственного назначения, 8 объектов здравоохранения и образования, 28 объектов инфраструктуры.

Ранее, в текущем году, Нижновэнерго выполнил технологическое присоединение жилого комплекса в границе улиц Ковалихинская, Нестерова и Семашко в Нижнем Новгороде. Кроме того, нижегородские энергетики приняли активное участие в подготовке столицы Приволжья к Чемпионату мира по футболу 2018 года. В прошлом году энергетики обеспечили выдачу мощности таким значимым объектам, как взлетно-посадочная полоса ПАО "Международный аэропорт Стригино", тренировочная площадка для футболистов в микрорайоне "Мещерское озеро", зданиям и сооружениям временной инфраструктуры ЧМ-2018 вокруг стадиона "Нижний Новгород" и удаленному пункту досмотра грузового транспорта на ул. Акимова. В апреле текущего года к электросетям компании также была подключена фанзона для трансляции матчей мирового футбольного первенства на пл. Минина и Пожарского.

Технологическое присоединение остается одним из приоритетных направлений деятельности филиала "Нижновэнерго". Ежегодно энергетики подключают к электросетям компании тысячи новых потребителей. Данные меры позволяют создать благоприятные условия для развития бизнеса в Нижегородской области.