При строительстве нового мегамоста от Гонконга до Макао использовались смазочные составы компании METALUBE

Ведущий разработчик и производитель смазочных материалов, компания METALUBE, поставила экологически безопасные, биоразлагаемые смазочные вещества для подъёмных кранов, занятых при строительстве многомиллиардного грандиозного моста длиной 55 километров, соединяющего главный финансовый центр Китая – Гонконг и китайский Лас-Вегас – Макао.

При строительстве конструкций этого одного из самых длинных в мире мостов, находящихся над открытым океаном, очень важно было обеспечить использование таких материалов, которые являются биоразлагаемыми и не могут оказать вредного воздействия на окружающую среду. Выпускаемый компанией METALUBE продукт под названием Ropetek WRD 40-1 является одним из немногих представленных на рынке смазочных веществ, способных обеспечить высокое качество смазки и одновременно обладающих экологической безопасностью. В качестве такого материала продукт Ropetek WRD 40-1 использовался на протяжении всего периода строительства моста Гонконг – Макао. Этот материал обеспечивает эффективную смазку и защиту от коррозии стальных тросов понтонных кранов, благодаря чему увеличивается срок их службы, а также защищает морскую воду и окружающую среду. Продукт Ropetek WRD 40-1 отличается высокой стойкостью к воздействию влаги и окислению и защищает от возникновения повреждений, вызванных коррозией. Состав этого продукта обеспечивает минимальное трение между отдельными проволоками троса и, следовательно, его износ. Исключительно высокая водостойкость предотвращает смывание этого смазочного состава с троса, что делает его идеальным материалом для смазки тросов понтонных кранов.

Компания METALUBE экспортирует 95% своей продукции в 90 стран мира и имеет представительства в Манчестере, Дубае, Мумбаи, Сан-Паоло и Шанхае. В Манчестере компания имеет полностью интегрированное производственное предприятие, включающее современные лаборатории, оборудованные по последнему слову техники. Компания постоянно инвестирует в работы по проведению исследований и разработок, осуществляемые в Технологическом центре METALUBE® и обеспечивающие превосходство в технике и инновации в области всего спектра выпускаемых продуктов и предоставляемых услуг.

